林秉樞再關14天可獲自由 高嘉瑜：對司法最大的諷刺

林秉樞毆打立委高嘉瑜，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金；台灣高等法院今年7月13日判上訴駁回，案件定讞，但尚未執行。林因扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可重獲自由。對此，高嘉瑜上午受訪指出，只輕輕的關14天就可以出來，是對司法最大的諷刺。

高嘉瑜說，林秉樞一直以來都是家暴甚至對待親友、任何身邊的人，都是如出一轍、一犯再犯的慣犯，這樣素行不良甚至不知悔改的態度，今天只要輕輕的關14天就可以出來，我想是對所有受害者最大的傷痛，也是對司法最大的諷刺。