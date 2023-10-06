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林秉樞再關14天可獲自由 高嘉瑜：對司法最大的諷刺

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

林秉樞毆打立委高嘉瑜，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金；台灣高等法院今年7月13日判上訴駁回，案件定讞，但尚未執行。林因扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可重獲自由。對此，高嘉瑜上午受訪指出，只輕輕的關14天就可以出來，是對司法最大的諷刺。

高嘉瑜說，林秉樞一直以來都是家暴甚至對待親友、任何身邊的人，都是如出一轍、一犯再犯的慣犯，這樣素行不良甚至不知悔改的態度，今天只要輕輕的關14天就可以出來，我想是對所有受害者最大的傷痛，也是對司法最大的諷刺。

她希望檢警能夠考量，像這樣一個毫無悔意的慣犯，一犯再犯、一錯再錯，有什麼可以讓他能夠感受到懲處的方式，絕對不是一個關14天，就可以輕輕的縱放，就能讓大家能夠了解受害者的傷痛，或是讓加害者得到應有的懲罰。她還是希望檢方，針對這件事情，能夠在考量，現在的量刑確實是過輕。

民進黨立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片

高嘉瑜 林秉樞 司法

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