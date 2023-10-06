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毆打高嘉瑜…林秉樞今天報到發監 檢方一動作「將不只關17天」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼她在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金；台灣高等法院今年7月13日判上訴駁回。因林秉樞和高嘉瑜都未上訴，案件定讞，但尚未執行。林扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑1，即可重獲自由。林秉樞今天上午8時30分獨自一人到新北地檢署報到，因律師今天上午近10時才來，檢察官開庭後，林秉樞已上囚車押送台北看守所發監執行。

但因林秉樞二○二○年間，曾恐嚇前女友「我會殺妳喔」、「我要整死妳」等語而挨告，雙方和解後，林被判拘役四十日、緩刑兩年確定，未料他在緩刑期間，又再出手對立委高嘉瑜施暴，被依傷害罪判刑八月、不得易科罰金，以及強制等罪判刑兩年兩月，新北檢方近日向新北地院聲請撤銷林秉樞恐嚇前女友案的緩刑，法官認為，林秉樞確實在緩刑期內故意犯他罪，且在緩刑期內被判刑超過六個月，裁准撤銷緩刑獲准。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張裸露身體的私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高女介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃檯中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」「不然我們會一起死」。

一審審理期間，林秉樞的辯護律師團聲明，若非閱卷，就不知林與高女應是一對「相愛相殺」、深愛對方又各有性格上缺點的親密戀人。

林秉樞僅坦承傷害，聲稱看高嘉瑜的手機訊息、截取私密照片都經過對方同意，這是「兩人平日情趣」，逼下跪、寫紙條等都是他和高嘉瑜學電影鬧著玩的，且他從未揚言散布私密照片，當時是在跟高嘉瑜求饒，想極力阻止周刊報導新聞。

一審不採信他的說詞，依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金；剩餘2年2月徒刑，得易科罰金78萬元確定，若林依法繳交，扣除之前的羈押天數，只須再關17天，如今檢方向法院聲請撤銷緩刑獲准，恐讓今天報到入監的林秉樞，面臨刑期再延長的可能。

林秉樞今天上午8時30分獨自一人到新北地檢署報到，因律師今天上午近10時才來，檢察官開庭後，林秉樞已上囚車押送台北看收所發監執行。。圖／聯合報系資料照
林秉樞今天上午8時30分獨自一人到新北地檢署報到，因律師今天上午近10時才來，檢察官開庭後，林秉樞已上囚車押送台北看收所發監執行。。圖／聯合報系資料照

林秉樞 高嘉瑜 恐嚇 傷害罪

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