楊蕙如率網軍汙衊外交官判刑 憲法法庭將審侮辱公務員罪是否違憲

新任大法官朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥本月上任，憲法法庭今公告11月至明年3月行言詞辯論的庭期，其中包括無期徒刑撤銷假釋執行殘刑、公然侮辱罪、侮辱公務員罪、警察人員考試規則限制身高等案，其中侮辱公務員罪案的聲請者包括「卡神」楊蕙如，她因日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，遭判5月得易科罰金之刑。

強颱「燕子」2018年9月4日重創關西，6日ＰＴＴ網站有網友貼文批駐日代表處沒協助的文章，接著就有另篇「大阪空港疏散事件相關資訊」的爆卦文，替駐日代表謝長廷說項，更批大阪辦事處「爛到不行，爛到該死的地步，一群垃圾的老油條，講難聽一點叫黨國餘孽」。後來被查出挺謝、批大阪辦事處的文章是蔡福明所寫。楊蕙如被認定是網軍業主，下線蔡福明在網路上發文公然侮辱，

原本台北地院依侮辱公署罪判楊女與蔡6月徒刑，得易科罰金。兩人上訴，因侮辱公署罪已修法刪除，台灣高等法院院改依侮辱公務員執行之職務罪各判5月得易科罰金之刑定讞。楊蕙如認為刑法第140條有違反憲法平等原則、言論自由、比例原則、法律明確性原則及罪刑相當原則，聲請法規範憲法審查。

11月27日將討論「擴大利得沒收案」；12月19日辯論無期徒刑撤銷假釋執行殘刑案；12月25日為公然侮辱罪案；12月26日上場的是侮辱公務員罪案。

明年1月16日討論一般警察人員考試規則身高限制案（現規定消防警察男性須165公分、女性160公分）；3月12日為中小學代理教師職前年資提敘案。