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與研究團隊前往山區…男亂丟菸蒂燒毀2.5公頃林班地 遭判刑3月定讞

中央社／ 台中4日電

紀姓男子110年受聘中興大學研究團隊協助工作，卻在前往山區作業時，丟棄未熄滅的菸蒂，造成2.5公頃林班地燒毀，一審依森林法判刑3月，上訴台中高分院審理後駁回，全案定讞。

台灣高等法院台中分院判決書指出，任職於某登山隊的紀姓與田姓男子，民國110年8月10日受雇於中興大學森林系多名研究員組成的高山溪流植物調查團隊，擔任山地協作背負重裝、食材及烹煮食物等工作。

當天紀男等一行人，在台中市和平區武陵農場旁集合，因紀男與田男要整理物資，因此研究團隊先行出發，預計前往馬武霸山三叉路做植群調查。

研究團隊中途在大甲溪事業區第24林班地1處休息點休息時，紀男趕上研究團隊並一同在休息點休息，接著研究團隊先啟程，留紀男在休息點等候落後的田男跟上隊伍。

紀男於田男抵達前在休息點抽菸，卻將未完全熄滅的菸蒂丟棄在林道旁，因風勢引燃植被、芒草再延燒灌木林，紀男見火勢非獨立可撲滅，便大聲呼叫剛趕到休息點的田男協助滅火。

但因火勢過大而蔓延，雖田男於當天中午12時8分通報警消，並通知研究團隊折返協助滅火，但火勢仍蔓延範圍約2.5公頃。全案經保安警察第七總隊第五大隊，報請台中地檢察署檢察官偵辦起訴。

台中地院審理時，紀男否認亂丟菸蒂，辯稱當天未帶菸、一整天沒抽菸，走在路旁看到起火才呼救。但經消防局火災調查報告，起火點附近並未發現烤火等殘跡，若無外來火源應無起火燃燒可能，研判起火原因無法排除菸蒂或任何火種處理不慎引燃火災的可能性。

此外，有證人作證當天在登山口見紀男抽菸，且其他研究員未抽菸，法官因此不採信紀男辯詞，一審依森林法判處他有期徒刑3月、得易科罰金。

全案因紀男不服上訴，台中高分院審理後，認定紀男犯行事證明確，且原審調查及科刑無違誤，因此駁回上訴、維持原判，全案不得上訴。

團隊 抽菸 火災 警察 台灣高等法院

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