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「可米小子」淘汰變華碩內鬼 他收廠商逾千萬回扣判決結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子張耀文曾一度入選偶像團體「可米小子」，最終仍被淘汰未成為正式團員，他2016年擔任華碩電腦公司策略採購部副理時，浮報SIM卡採購報價，再收受廠商回扣共美金40萬餘元，士林地方法院依背信罪判張2年6月徒刑，可上訴。

張耀文身為華碩公司系統事業群策略採購一處策略採購部副理，負責採購華碩料件、議價等業務，他2016年底某日得知華碩有意採購G&D公司代理的SIM卡，卻遲遲未簽訂採購合約，他為使大將科技取得G&D公司代理商資格，並與華碩簽訂SIM卡採購合約，再藉機從中收取回扣，私下向大將負責人表示「可介紹G&D公司認識」，以便讓大將公司接單，但須依指示抬高產品報價，將銷售金額扣除約3%進貨及管銷成本後的獲利交給他作為回報。

大將公司負責人因欲提高公司知名度及營業額，且擔心張耀文利用在業界的影響力對公司不利，而答應張的要求。雙方談妥後，張耀文居中引介大將科技成為G&D公司代理商，取得銷售SIM卡給華碩的機會，再指示大將負責人提高SIM卡單價後向華碩報價，並出售給華碩公司。

華碩公司依約給付貨款後，大將負責人分別於和信醫院、捷運關渡站、張耀文的住處等地點，陸續將美金40萬5511元換算成台幣，每次交給張耀文10餘萬至100萬元不等現金，張再存入自身帳戶。

張否認犯行，供稱自身工作包括尋找配合廠商、確認自己及下屬與供應商談妥的議價單，但若廠商提供的商品不符合部門要求，廠商也不會被接受，且上傳的議價單也需要他的上級主管簽核，他雖將款項存入自身帳戶，但那是金主「LEO」請他幫忙操作股票買賣的現金，因為他知道很多市場資訊。

士林地院不採信張耀文的說詞，認為張貪圖個人不法利益，利用審核向大將公司訂購SIM卡的機會，向大將公司收取回扣，並取得鉅額不法利益，考量他至今沒有和華碩達成和解或賠償損害，依背信罪判張2年6月徒刑。

張耀文擔任華碩採購部副理收受廠商逾千萬元回扣，士林地院判2年6月徒刑。本報記者／翻攝
張耀文擔任華碩採購部副理收受廠商逾千萬元回扣，士林地院判2年6月徒刑。本報記者／翻攝

回扣 華碩

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