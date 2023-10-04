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官司纏身！高虹安一個月內連跑法院三案 發言人回應了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市長高虹安今天下午將到台北地院出庭，針對旅美教授陳時奮在臉書化名「翁達瑞」，發文批評高論文涉抄襲，高虹安怒告妨害名譽，地檢不起訴，陳反對高虹安自訴誣告，法官下午將傳喚2人出庭。高虹安近一個月來有3件官司案，被外界評為「官司纏身」，對此，市府發言人徐千晴今天表示，相信法官依據法律和客觀事實證據判斷，同時，市長及市府團隊一切也以新竹市政為最優先，各項政策努力推進中。

事實上，高虹安9月12日才因被資策會指控論文抄襲違反著作權法，赴台北地院出庭，她另有涉詐助理費案於台北地院審理中，法官已陸續傳喚她的助理出庭，預計在下周三、10月11日將首度傳喚高虹安出庭，加上今天這起誣告案，讓高虹安近期連跑台北地院出庭，也受到外界關注。

案件部分，高虹安皆未回應，僅在媒體堵訪時表明，「請大家給法院純淨的審判空間」。針對高虹安官司纏身與下午開庭部分，徐千晴今天回應，對於翁某此人，外界已有評價，不再評論。相信法官依據法律和客觀事實證據判斷，請大家給法院純淨的審判空間。同時，市長及市府團隊一切也以新竹市政為最優先，各項政策努力推進中。

新竹市長高虹安近一個月來有3件官司案，被外界評為「官司纏身」。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安近一個月來有3件官司案，被外界評為「官司纏身」。圖／聯合報系資料照片

高虹安 翁達瑞 徐千晴 妨害名譽

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