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剛出獄新竹男空手搶超商 全憑演技搶走2萬多元遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

剛出獄的新竹江姓男子今年4月凌晨搭乘友人轎車前往超商搶劫，江男空手進入店內，並將右手放入外套口袋，佯裝手握武器恫嚇店員：「告訴我錢在哪？」店員因心生畏懼，只能任由江男搜刮收銀機內現金2萬2400元。新竹地院依恐嚇取財罪判江男有期徒刑7月。

判決書指出，江男因犯下多項竊盜案，去年11月才剛出獄，今年4月凌晨3時許，江男搭乘不知情友人轎車前往超商搶劫。江男獨自進入店內，將其右手放入上衣外套右口袋內，並喝令范姓店員：「兄弟，跟你商量一件事，現在我有困難急需要用錢」、「我真的就是要錢而已，告訴我錢在哪」等語。

范姓店員因害怕江男藏放口袋內的右手持有武器，只好任由江男搜刮收銀機內的現金總計2萬2400元，江男得手後，隨即乘坐友人轎車逃離現場，所得的贓款隨後花用殆盡。

法官認為，江男有多次竊盜前科，素行非良，不思以正當管道獲取所需財物，為圖一己私慾，即漠視法令禁制，恣意恐嚇取財，其行為對社會經濟秩序及他人財產等安全均已構成相當危害，法治意識與是非觀念薄弱，所為並無可取，惟念犯後坦承犯行，最後依恐嚇取財罪判有期徒刑7月，並沒收未扣案犯罪所得2萬2400元。

法院判決示意圖。圖／ingimage
法院判決示意圖。圖／ingimage

恐嚇 搶劫 新竹

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