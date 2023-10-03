剛出獄新竹男空手搶超商 全憑演技搶走2萬多元遭判刑

剛出獄的新竹江姓男子今年4月凌晨搭乘友人轎車前往超商搶劫，江男空手進入店內，並將右手放入外套口袋，佯裝手握武器恫嚇店員：「告訴我錢在哪？」店員因心生畏懼，只能任由江男搜刮收銀機內現金2萬2400元。新竹地院依恐嚇取財罪判江男有期徒刑7月。

判決書指出，江男因犯下多項竊盜案，去年11月才剛出獄，今年4月凌晨3時許，江男搭乘不知情友人轎車前往超商搶劫。江男獨自進入店內，將其右手放入上衣外套右口袋內，並喝令范姓店員：「兄弟，跟你商量一件事，現在我有困難急需要用錢」、「我真的就是要錢而已，告訴我錢在哪」等語。

范姓店員因害怕江男藏放口袋內的右手持有武器，只好任由江男搜刮收銀機內的現金總計2萬2400元，江男得手後，隨即乘坐友人轎車逃離現場，所得的贓款隨後花用殆盡。