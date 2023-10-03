裝監視器拍女鄰居澆花遭判刑 法官：她的核心領域被侵犯

監視器示意圖。圖／新北市警察局提供

家住一樓的謝姓男子，不爽二樓陳姓女鄰居澆花影響環境，架監視器監控，鏡頭對準二樓窗戶，台北地院審理，謝辯稱，他只在維護自己權益，法官卻認為，謝侵犯鄰居隱私，依竊錄非公開活動罪判謝有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

謝與同棟2樓陳姓女鄰居先前因澆花、餵養野貓、野鳥有紛爭，2022年11月初，在住處鐵皮遮雨棚上的冷氣室外機下方的管子內裝設監視器，鏡頭對準二樓對外窗戶、窗台，持續竊錄窗台、窗戶邊及住家內的活動，陳姓女鄰居11月12日上午發現，報警處理。

謝辯稱，如果陳女沒有侵害他，就不會裝監視器，且他錄的是開放空間，跟妨害秘密無關；謝說，那是一個仰角，錄不到陳女，他不得已要保護私有財產，他沒有錯。

法官調查，謝架設的監視器所攝錄影像，包含陳女在住宅內的活動，且持續不間斷的攝錄，已侵犯陳女隱私的核心領域，使陳女在家中還是無法保有不受窺探、干擾的隱私期待，嚴重侵犯陳女的日常生活。

判決說，謝姓男子與鄰居有糾紛而架設監視器持續攝錄，犯後否認犯行，還認為自己的行為沒有錯，仍不停止非法攝錄，犯後態度不佳，審酌犯罪期間、所生危害、智識度，依法量刑。