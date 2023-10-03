想賺6000元的運費抬棺材恐嚇醫美診所　他判罰的錢更多

簡姓男子以6000元代價上臉書找零工，約詹姓男子合力運送棺材到醫美診所，恫嚇診所方姓負責人，2人都被控依幫助犯恐嚇危害安全罪，台北地院審理，判簡、詹拘役35日、30日，得易科罰金35000元、30000元。可上訴。

46歲簡姓男上網發現有人在FACEBOOK發文要以6000元徵求送貨，他經與對方聯繫後，獲悉要運送棺材到指定地點，2022年10月18日凌晨4時許，簡與38歲的詹姓男子聯絡，由簡駕駛小貨車搭載詹，載運棺材到某醫美診所門口擺放。

方姓診所負責人發現心生畏懼，向警方報案，警方循線逮捕簡、詹到案，檢方對2人聲請簡易判決處刑，法院審理，2人認罪。

判決說，簡、詹為圖小利幫助他人犯罪，驚擾社會秩序，念及他們犯後坦承犯行，審酌犯罪動機、目的、手段依法判刑。

判決書指出，簡姓男子承認自臉書真實身分不詳的人處取得1萬6000元，將1500元分給詹，其餘的1萬4500元花1萬元買棺材、花2000元租車，但本於不扣犯罪成本的總額原則下，可認定簡的犯罪所得是1萬4500元、詹的是1500元，都應沒收。