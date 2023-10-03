受中共指示參選議員？ 台灣人民共產黨主席等人涉反滲透法遭起訴

台灣人民共產黨總理林德旺（右）。圖／聯合報系資料照片

去年，台灣人民共產黨台北市第6選區議員參選人鄭建炘，涉嫌接受同黨主席林德旺指示，在競選時發放500元給走路工涉賄選。林德旺涉遭滲透10年，收受中共國台辦資助逾94萬，去年用人頭收貨人，輸入至少4700劑廈門寶太公司抗原檢驗試劑，計畫發放給不詳人，作為宣傳及選舉之用。台北地檢署今偵結，依涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法，起訴林德旺、鄭建炘及余聲洪等3人。

去年10月7日，台北地檢署指揮調查局台北市調處，兵分11路前往台北市、新北市、桃園市及該黨台南市中央黨部搜索，約談鄭男、競選幹部及疑似收賄民眾共7人。

檢方偵訊時，林德旺、鄭建炘及余聲洪皆否認犯行。檢察官認定，林德旺和鄭建炘受滲透來源資助，涉犯公務人員選舉罷免法，兩人犯後態度不佳，受境外敵對勢力指示及資助，企圖深入議會，已嚴重危害我國主權及自由民主憲政秩序，建請法院審酌其為謀私利，從重量刑。

起訴書指出，林德旺去年7月開始擔任山東政報公司及傳媒網的台灣中心總顧問，定期向中共回報在台統戰工作情形。2017年起，林德旺頻繁以黨主席身分出席兩岸政商交流會議，與中共中央台灣工作辦公室政黨局、國台辦多次交流，用微信與國台辦主要聯繫人胡春光聯繫逾10年，期間分別獲取雲南省黨政單位資助58萬1632元、36萬3528元，合計94萬5160元。

起訴書指出，林德旺供述，2018年初，他受雲南省台辦主任張朝德指示，以台灣人民共產黨身分參選當年度的地方公職人員選舉，國台辦政黨局副主任趙鋼則以當選機率較大為由，告訴林德旺可改以無黨籍身分參選。林德旺最終以台灣人民共產黨身分，參選107年台南市第1選區議員選舉。

起訴書指出，林德旺受中共指示，提名鄭建炘參選2022年台北市大安區、文山區議員，期間涉嫌委辦中共黨政機關人員來台參訪交流、無償收受新型冠狀病毒肺炎抗原檢測試劑，鄭建忻明知林德旺是滲透來源，仍依照指示接受資助參選，以每人500元為代價，動員走路工到傳統市場掃街拜票。

起訴書指出，林德旺指示余聲洪提供至少47名黨員及親友作為收貨人頭，從大陸進口至少4700劑廈門寶太公司抗原檢驗試劑。其後，林德旺、鄭建炘及余聲洪從人頭取回試劑，計畫以台灣人民共產黨名義發放給有投票權的不詳人，作為宣傳政黨及選舉之用。不過，調查局台北市調查處先行搜索，從涉案人住居所扣得4箱廈門寶太公司抗原檢驗試劑、1袋廈門寶太公司抗原檢驗試劑等物，止於預備行賄階段。

檢方認定，林德旺、鄭建炘知悉若要從大陸輸入超過100劑非自用的COVID-19抗原檢驗試劑，應向衛福部食藥署申請核准通過才可輸入，3人擅自非法輸入醫療器材，涉犯醫療器材管理法；林德旺及鄭建炘收受滲透來源資助，預備發送、供應有投票權人使用為賄選行為。北檢今偵結，依涉犯犯滲透法、公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法，起訴林德旺、鄭建炘及余聲洪等3人。