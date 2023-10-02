快訊

38歲「中國巴菲特」突傳死訊 網傳旗下基金踩雷地產股

郭璽指控馬文君洩潛艦國造資料 法務部長：高檢署將分案

中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨、西半部留意「狹管效應」

郭璽指控馬文君洩潛艦國造資料 法務部長：高檢署將分案

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立委馬文君（右）遭指控外洩潛艦國造機密，與前海軍顧問郭璽互告，法務部長蔡清祥表示高檢署將分案調查。記者江良誠／攝影
立委馬文君（右）遭指控外洩潛艦國造機密，與前海軍顧問郭璽互告，法務部長蔡清祥表示高檢署將分案調查。記者江良誠／攝影
立法院司法及法制委員會今進行「詐騙案件暴增，地檢署人力不足」專案報告，仍有立委關心近日前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君外洩潛艦國造資料爭議，法務部長蔡清祥對此表示，上禮拜報導出來的比較即時，今天休假結束後，高檢署已表示將分案調查。

蔡清祥在今天專案報告前，接受媒體採訪，表示上週媒體報導曝光後，高檢署和調查局都已在了解。對於馬文君聲稱1月時，曾送了一個音檔到國防部跟檢調單位，內容有關郭璽介入潛艦國造，但後來沒有下文，蔡清祥回應，他會請高檢署再了解是否有收到上述資料，若檢調確實有收到資料，相信一定會依法處理。

同時，蔡清祥也表示，檢方偵辦任何刑事案件，不分黨派、身分、地位，均依法辦理，不會因馬文君身分是立委而有不同。立委鄭運鵬也指出，潛艦國造機密外洩不能停留在郭璽、馬文君互告的層面，因事涉國防機密，檢察官應主動偵辦，這樣對國家和盟友才有交代。

馬文君 蔡清祥 郭璽

延伸閱讀

潛艦國造有人洩密？ 郭璽提告馬文君涉妨害名譽

遭轟上中國官媒 馬文君打臉王定宇反嗆要求公開道歉

立委馬文君遭控潛艦洩密 陳建仁籲不分朝野支持國防自主

綠委提案要求自己人 拒絕簽保密協定不得出席秘密會議

相關新聞

潛艦國造有人洩密？郭璽提告馬文君涉妨害名譽 求償300萬元

潛艦國造案因總召集人黃曙光近日指控，有立委阻撓國造潛艦計畫執行，台灣麻將最大黨主席、海軍前顧問郭璽指控就是國民黨籍立委馬...

與高虹安「同盟」 貪汙案 台大公衛文出庭不認罪：有加班

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，高虹安的前辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷認罪後，綽號「公衛文」、...

4新大法官牽動憲法法庭審查庭重組 尤伯祥和許宗力同庭

朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥新任大法官10月1日上任，憲法法庭也公告新的審查庭組成表，其中被提名時爭議最大的尤伯祥與...

郭璽指控馬文君洩潛艦國造資料 法務部長：高檢署今分案

立法院司法及法制委員會今進行「詐騙案件暴增，地檢署人力不足」專案報告，仍有立委關心近日前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君...

父千萬房地死前贈與母遺產歸零 女用2年條款要繼承敗訴

眼睜睜看著父母把自身家產贈與他人，原本可以成為遺產繼承者，最後卻變成他人財產，子女們心中恐怕是五味雜陳，嘉義李姓婦人認為父親生前把市價超過1800萬元的十筆土地與兩棟房屋，都贈與母親，認為贈與程序有瑕疵，而且贈與後不到一個月父親就死亡，依民法規定應屬於遺產，多年來刑、民事告訴齊發，控告母親與姊妹，卻屢告屢敗，法界人士分析，民法確有兩年內的贈與，也算是遺產的規定，但這種遺產是「所得遺產」，不是給繼承人分的…

高雄2工人清淤死在下水道 包商負責人賠錢和解換免囚

高雄市政府水利局外包汙水下水道清淤工程，2020年12月1日晚間，邱姓、林姓工人施工時卻暈倒在下水道內，事隔4小時才被發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。