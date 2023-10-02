郭璽指控馬文君洩潛艦國造資料 法務部長：高檢署將分案

立委馬文君（右）遭指控外洩潛艦國造機密，與前海軍顧問郭璽互告，法務部長蔡清祥表示高檢署將分案調查。記者江良誠／攝影 立法院司法及法制委員會今進行「詐騙案件暴增，地檢署人力不足」專案報告，仍有立委關心近日前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君外洩潛艦國造資料爭議，法務部長蔡清祥對此表示，上禮拜報導出來的比較即時，今天休假結束後，高檢署已表示將分案調查。

蔡清祥在今天專案報告前，接受媒體採訪，表示上週媒體報導曝光後，高檢署和調查局都已在了解。對於馬文君聲稱1月時，曾送了一個音檔到國防部跟檢調單位，內容有關郭璽介入潛艦國造，但後來沒有下文，蔡清祥回應，他會請高檢署再了解是否有收到上述資料，若檢調確實有收到資料，相信一定會依法處理。

同時，蔡清祥也表示，檢方偵辦任何刑事案件，不分黨派、身分、地位，均依法辦理，不會因馬文君身分是立委而有不同。立委鄭運鵬也指出，潛艦國造機密外洩不能停留在郭璽、馬文君互告的層面，因事涉國防機密，檢察官應主動偵辦，這樣對國家和盟友才有交代。