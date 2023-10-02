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4新大法官牽動憲法法庭審查庭重組 尤伯祥和許宗力同庭
朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥銘新任大法官10月1日上任，憲法法庭也公告新的審查庭組成表，其中被提名時爭議最大的尤伯祥與司法院院長與許宗力同一庭，再成焦點。
因人選爭議不少、審查時間倉促，立法院6月21日臨時會進行「大法官人事同意權案」投票時，國民黨、民眾黨表態拒投也不進場，但民進黨團發出甲級動員令全力護航，尤伯祥等人順利過關。10月1日起，邁入15名大法官皆由蔡英文總統任命的時代，死刑是否違憲議題外界也預期「會拿來解決」。
10月起憲法法庭審查庭組成如下：
第一審查庭：許宗力（審判長）、呂太郎、尤伯祥
第二審查庭：蔡烱燉（審判長）、詹森林、黃昭元
第三審查庭：許志雄（審判長）、楊惠欽、陳忠武
第四審查庭：張瓊文（審判長）、蔡宗珍、朱富美
第五審查庭：黃瑞明（審判長）、謝銘洋、蔡彩貞
10月4日下午3點憲法法庭將行本年度第107次評議，這也將是4名新任大法官首度參與評議。
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