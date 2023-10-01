房客在租屋處不治 房東向其母索賠 因「間接故意」勝訴

王姓房東將房子租給黃姓美容師，黃女卻在屋內想不開自我傷害，王男認為黃女的行為害他房子變凶宅，向黃女求償159萬2883元，一、二審法院都認為黃母並非連帶保證人，判王男敗訴，案經最高法院發回更審，高雄高分院更審逆轉，認為黃女死亡前具識別能力，可預見房子會變凶宅，具「間接故意」，因黃母未聲明拋棄繼承，判黃母應在黃女遺產範圍內賠159萬餘元。

判決指出，王姓男子2020年5月間，將這間房子以每月1萬6000元出租給黃女經營美容工作室，黃女原以為可以經營順利，但最後因入不敷出，背負龐大壓力的黃女，入住半年後就時常失眠，一度求助身心科診所，最後於前年1月間選擇在屋內結束生命。

黃女在屋內輕生後，王男房子變成「凶宅」，不僅價值打6折，還害他難以出租，由於黃母是黃女的繼承人，當時黃女來租屋時，也是黃母陪同隨行，並在租約上簽下連帶保證人，因此對黃母提告，求償159萬2883元的房價減損。

一審橋頭地院審理時，王男僅提其他房客簽下的租約，合約上黃母並未在連帶保證人一攔簽名，王男的房子在黃女死亡後隔月，就以同樣租金租給下一名房客，法官認定房屋價值未貶損，判王男敗訴。

王上訴後，高雄高分院合議庭認為黃女輕生雖有造成房價貶損，但王男事後曾傳訊給黃母「她很照顧這個家，謝謝你女兒用心照顧房子」，依簡訊內容認定黃女並非故意在屋內輕生，而造成房價受損，加上黃母非租約保證人，駁回王上訴。

王不服再上訴，最高法院以黃女輕生時是否具識別能力，二審並未詳加調查審認，僅依黃女輕生時不可預見房子會成為凶宅，做出不利於王男的判決，判決理由並不完備，發回更審。

高雄高分院更一審認為，黃女以極端方式終結生命，損己不利人、欠缺社會效益，何況她此一行為，導致房屋成為凶宅，害王男無端受損，黃女輕生屬「背於善良風俗」，應評價為不法，須負侵權責任。

另外，黃女輕生前，曾至身心科就診，合議庭調閱就醫紀錄，發現黃女明瞭自我身心狀況，具有識別能力，在其求死過程中，將該屋將成為凶宅一事抱持「無妨、無所謂、不在意」，具有雖預見會發生仍未違背其本意的「間接故意」。

合議庭認為，王男房屋因成為凶宅鑑價損失159萬餘元，與黃女輕生具有因果關係，因黃母為黃女繼承人，侵權行為損害賠償責任也由黃母繼承，判黃母應在黃女遺產範圍內，賠償王男房屋貶損損失。可上訴。