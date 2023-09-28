聽新聞
test
0:00 / 0:00

林秉樞僅再關14天 高嘉瑜：難弭傷痛

聯合報／ 記者曾健祐王宏舜王長鼎林銘翰／連線報導

民進黨立委高嘉瑜（圖）昨天談及施暴的前男友林秉樞只需再關14天，認為刑度無法讓受害者們滿意。記者曾原信／攝影
民進黨立委高嘉瑜（圖）昨天談及施暴的前男友林秉樞只需再關14天，認為刑度無法讓受害者們滿意。記者曾原信／攝影
立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，林被依傷害、偽造文書罪判刑兩年十月，雙方均未上訴、全案確定；其中林涉犯傷害罪判八月不得易科罰金，經折抵羈押二二六天，只要再服刑十四天即可重獲自由；新北地檢署考量林陳報台中住址，囑託台中地檢代執行，中檢將待新北檢確認，決定是否代發監。

高嘉瑜昨表示，從林秉樞過去種種行為，無法感受到任何歉意，「我覺得這樣的人，到目前為止，沒有任何悔意」。

她說整個案子只有妨害秘密、妨害電腦使用與傷害罪可以上訴，經與律師討論，依現行速審法規定，上訴後也難改變制度，沒有實質效益，對受害者幫助有限，難弭平傷痛。未來會透過修法遏止類似暴行發生，希望幫助更多受害者。

台中地檢署表示，林秉樞和父親戶籍在台中，林也向新北檢陳報台中一處地址，新北檢已囑託中檢執行；但林秉樞被判二年二月得易科罰金部分，仍須由新北檢執行科傳喚林到案，就定應執行刑、准否易科罰金表示意見，由檢察官裁量決定。

涉犯傷害判刑八月部分，因林曾遭羈押二二六天，折抵後只須再服刑十四天就執行完畢，不過實際執行天數及部分罪名是否准予易科罰金，仍以檢方公布為準。林秉樞近期將再赴新北檢報到，也可能同時發監，待兩地檢署協調決定。

據了解，林秉樞交保後直至前天都有按規定每天到派出所簽到，但昨天卻未報到，他曾向警方預告自己即將去執行。

林秉樞二○二一年截錄當時交往中的高嘉瑜私密照，並誣陷高女介入他人婚姻，暴力毆打，還逼她在林母靈堂下跪；事件爆發後打ＬＩＮＥ恐嚇高，一審被依偽造文書、傷害等罪判二年十月，經二審駁回，雙方均不上訴而確定。

林秉樞 高嘉瑜 恐嚇

延伸閱讀

跨縣市奔內湖未見到高嘉瑜 他憤持超商醬包塗抹看板

影／林秉樞只須再關14天 高嘉瑜：受害者難平

林秉樞只要再關14天 高嘉瑜：毫無悔意、沒受該有的懲罰

高嘉瑜：台灣基進刻意分化綠營 吳欣岱參選讓共產黨笑

相關新聞

深偽影片影響大選最重判7年 調查局長：48小時內檢測是否偽造

明年總統及立委二合一選舉將至，調查局長王俊力表示，接獲深偽案件將盡速澄清、下架及溯源，秉持速辦速移原則偵辦，強調48小時...

台積電包商製遙控炸彈…廠區堵人引爆截肢 一審判9年8月

台積電一名外包商賴姓員工去年因不滿陳姓同事平時工作愛碎念，竟自製遙控炸彈報復，在台積電廠區機車停車場放置炸彈引爆，造成陳...

林秉樞僅再關14天 高嘉瑜：難弭傷痛

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，林被依傷害、偽造文書罪判刑兩年十月，雙方均未上訴、全案確定；其中林涉犯傷害罪判八月不得易科...

納粹旗幟又現蹤！法院認定意見表達自由 北市警：派員柔性勸導

有外交使節今年5月反映民眾持納粹旗幟到台北歐洲學校門口，不料近日仍有民眾看到他們持旗出沒附近。對此，北市警方今晚說，因法...

金山小編國賠案 新北市府決定不上訴

疑過勞猝死的新北金山區公所小編陳嘉緯家屬申請國賠，基隆地方法院判決公所需給付新台幣373萬餘元。金山區公所今天表示，尊重...

誣指「奧運女警」紀淑如誘拐名醫 檢舉人刑、民事皆輸落幕

雪梨奧運跆拳銅牌女將紀淑如，從國手轉任警職，被何姓女子指控介入她和醫師男友感情，向高雄市警局檢舉；紀淑如認為何女影響她在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦