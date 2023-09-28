林秉樞僅再關14天 高嘉瑜：難弭傷痛

民進黨立委高嘉瑜（圖）昨天談及施暴的前男友林秉樞只需再關14天，認為刑度無法讓受害者們滿意。記者曾原信／攝影 立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，林被依傷害、偽造文書罪判刑兩年十月，雙方均未上訴、全案確定；其中林涉犯傷害罪判八月不得易科罰金，經折抵羈押二二六天，只要再服刑十四天即可重獲自由；新北地檢署考量林陳報台中住址，囑託台中地檢代執行，中檢將待新北檢確認，決定是否代發監。

高嘉瑜昨表示，從林秉樞過去種種行為，無法感受到任何歉意，「我覺得這樣的人，到目前為止，沒有任何悔意」。

她說整個案子只有妨害秘密、妨害電腦使用與傷害罪可以上訴，經與律師討論，依現行速審法規定，上訴後也難改變制度，沒有實質效益，對受害者幫助有限，難弭平傷痛。未來會透過修法遏止類似暴行發生，希望幫助更多受害者。

台中地檢署表示，林秉樞和父親戶籍在台中，林也向新北檢陳報台中一處地址，新北檢已囑託中檢執行；但林秉樞被判二年二月得易科罰金部分，仍須由新北檢執行科傳喚林到案，就定應執行刑、准否易科罰金表示意見，由檢察官裁量決定。

涉犯傷害判刑八月部分，因林曾遭羈押二二六天，折抵後只須再服刑十四天就執行完畢，不過實際執行天數及部分罪名是否准予易科罰金，仍以檢方公布為準。林秉樞近期將再赴新北檢報到，也可能同時發監，待兩地檢署協調決定。

據了解，林秉樞交保後直至前天都有按規定每天到派出所簽到，但昨天卻未報到，他曾向警方預告自己即將去執行。

林秉樞二○二一年截錄當時交往中的高嘉瑜私密照，並誣陷高女介入他人婚姻，暴力毆打，還逼她在林母靈堂下跪；事件爆發後打ＬＩＮＥ恐嚇高，一審被依偽造文書、傷害等罪判二年十月，經二審駁回，雙方均不上訴而確定。