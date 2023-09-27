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影／林秉樞只須再關14天 高嘉瑜：受害者難平

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導

民進黨立委高嘉瑜的前男友林秉樞涉嫌施暴，至今近2年前夕，二審高等法院今年7月認定林秉樞構成13罪，判處計2年10月徒刑，但由於林秉樞已羈押226，等於只須再入監服刑14天，對此高嘉瑜表示，這無法讓受害者們滿意。

高嘉瑜指出，目前速審法限制下，導致許多刑案無法改變量刑的輕重，而林秉樞有對前女友、家人等施暴經歷，可說是累犯，高嘉瑜認為，量刑上應該也要考量林秉樞過去的劣跡。高嘉瑜指出，整個案子就只有妨害秘密、妨礙電腦使用跟傷害罪等三件事情可以上訴，經過她跟律師的討論，依照現行速審法的規定，上訴之後也難以改變制度，所以其實沒有實益，以現在的法令來說，對於受害者的幫助有限，難以弭平傷痛，因此希望能夠透過修法，保護更多的受害者，讓這樣的事情不要再發生。

民進黨立委高嘉瑜（圖）今天上午談及施暴的前男友林秉樞只需再關14天，認為刑度無法讓受害者們滿意。記者曾原信／攝影
民進黨立委高嘉瑜（圖）今天上午談及施暴的前男友林秉樞只需再關14天，認為刑度無法讓受害者們滿意。記者曾原信／攝影

林秉樞 高嘉瑜 傷害罪

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