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大同前董事長林郭文艷剔除28名大股東被控背信 全案不起訴確定

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

大同公司前董事長林郭文艷，3年前在經營權之爭期間，防止陸資及未向主管機關登記等理由，在股東常會剔除市場派28戶法人、自然人大股東，造成隔天公司股價暴跌，市值蒸發49億元，遭股東怒告涉犯證交法特別背信罪。台北地檢署本月1日偵結，認為林郭文艷當時是依據律師團建議做出決定，罪證不足作不起訴處分。台灣高等檢察署昨駁回再議，林郭文艷獲不起訴處分確定。

2020年6月30日，林郭文艷在召開大同股東常會時，利用會議主席身分的機會，宣布，剔除市場派28戶股東的表決及選舉權，被剔除的28戶股東共持有大同超過半數、53.32％的股權。

事後有股東不滿林郭文艷擅自剔除大股東權利，先使公司股價暴跌及市值減少49億元，再度召集股東會改選董事，導致大同增加會議開支1742萬餘元，對林郭文艷提出告發。

檢方查出，當時林郭文艷曾向數名律師諮詢，發現3家法人股東未據實填寫取得股份的目的，決定排除上述28戶股東的表決和投票權，難謂有背信犯意，且無法預期隔天股價將暴跌或需重開股東會，予以不起訴處分。北檢偵結，依職權送高檢署再議，台高檢26日駁回再議，林郭文艷獲不起訴處分確定。

大同前董事長林郭文艷因在股東會剔除28名大股東挨告獲不起訴，台高檢駁回再議，林郭文艷獲不起訴處分確定。圖／聯合報系資料照片
大同前董事長林郭文艷因在股東會剔除28名大股東挨告獲不起訴，台高檢駁回再議，林郭文艷獲不起訴處分確定。圖／聯合報系資料照片

法人 律師 大同 林郭文艷

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