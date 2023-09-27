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林秉樞暴打高嘉瑜將再服刑14天 中檢證實近日將發監

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞暴打，林一審被依傷害、偽造文書判2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，經台灣高等法院二審駁回後雙方都不上訴，全案確定。林因遭羈押達226天，等同繳78萬元罰金、再服刑14天就可重獲自由，台中地檢署證實，已收到新北地檢囑託代執行近日將傳林到案。

台中地檢署表示，收到新北地檢囑託執行函文，25日已經分案後續將依法執行；據了解，林秉樞與父親的住所位於台中市西區，中檢執行科分案後正確認戶籍地，待完成相關程序後將通知林到案並發監。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊，偷截她9張裸露身體的私密影像，同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高女介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩；林見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇高「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」

法院一審依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金。

民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷，林被依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，案件確定。圖／聯合報系資料照
民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷，林被依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金，案件確定。圖／聯合報系資料照

林秉樞 高嘉瑜 偽造文書 傷害罪

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