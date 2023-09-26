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夾帶外縣市垃圾倒北巿 3業者被法辦、各吞6萬罰款

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣／台北即時報導

北市環保局近2個月破獲3家垃圾清運業者以轉運、夾帶方式，持造假廢棄物隨車證明文件，將外縣市垃圾運入北市焚化廠處理，賺取不同焚化廠收費差價，最高達6000元；環保局依法各罰6萬元，並查扣違規車輛，且業者涉嫌偽造文，將移送司法偵辦不當得利，3年已移送13家業者，1案判決確定並沒入不當所得343萬。

環保局公布「優質室內裝修有限公司」、「興連室內裝修工程有限公司」與「富康環保工程行」3加業者，持假文件以轉運、夾帶方式，將外縣市垃圾運入台北市的焚化廠處理，違反「廢棄物清理法」，分別罰6萬元，查扣違規車輛要求業者運往其他合法機構處理廢棄物，且業務上涉嫌偽造文書，將移送司法偵辦不當得利。

北市環保局說，全國垃圾清運業者、廢棄物清除機構，車輛全面裝置GPS即時追蹤系統，部分業者試圖以夾帶、轉運方式，躲避GPS追蹤稽查。

環保局說明稽查流程，稽查人員會先於焚化廠落地檢查，發現垃圾有大量標示非台北市地址，經埋伏可疑地點並拍照錄影，證實業者以合法產源掩護非法產源，欲將外縣市垃圾夾帶進入北市焚化廠，以賺取不同焚化廠收費之價差，最高每公噸價差可達6000元。

環保局表示，受託清運廢棄物，依法應取得「公民營廢棄物處理廠同意代處理」文件，始得將廢棄物送往處理，如持造假廢棄物隨車證明文件，將非經同意代處理之產源運入該焚化廠或垃圾處理廠，依「廢棄物清理法」可處最高3年有期徒刑或併科最高1000萬罰金。

環保局強調，近3年針對夾帶外縣市垃圾流入北市焚化廠之行為，已移送13家垃圾清運業者，其中1案經士林地方法院與台灣高等法院均判決有期徒刑、緩刑確定，並沒入不當所得343萬餘元，其餘各案仍陸續偵辦中，廢棄物清除機構或代清業者應恪遵法令，勿以身試法。

台北市環保局9月22日埋伏取締代清業者夾帶外縣市垃圾的違法行為。圖／北市環保局提供
台北市環保局9月22日埋伏取締代清業者夾帶外縣市垃圾的違法行為。圖／北市環保局提供

廢棄物 北市 司法

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