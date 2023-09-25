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大葉大學前校長涉指示假採購詐領專案費67萬 與廠商等11人被起訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大葉大學前校長梁卓中在校期間執行「潛艦國造研究發展」等專案計畫時，涉嫌指示總務處余姓承辦人員向9家廠商以假採購、虛開發票方式辦理核銷，再取回核銷金額67萬多元，案經調查站移送法辦，彰化地檢署依詐欺取財等罪嫌，將梁卓中與廠商負責人等11人提起公訴。

梁卓中是國內推動潛艦國造的先驅學者，從中正理工學院國防科學研究所所長退休後，再被延纜到大葉大學逾廿年，2021年從大葉大學退休。

針對梁卓中被起訴案，大葉大學表示，梁校長已從大葉大學退休，無法代當事人回應，學校執行任何計畫案，其採購及請款流程，皆依政府及學校相關規定辦理，並經教育部查核完竣無誤，學校已完善內部控制之責，對於起訴書中的內容並不知情，且案件已進入司法程序，學校不便對外發言。

檢方調查，梁卓中擔任校長期間，為學校執行「水下載具壓力殼及重要附屬結構應用技術先期研發 (II)」、「潛艦國造研究發展專案」、「類潛艦噪音形象預估技術之建立與音頻特徵之探討」，任專案計畫主持人。

梁卓中從2017年到2019年期間，指示總務處、先進車輛中心組員余男陸續以假採購、虛開發票方式辦理核銷，採購廠商包括工程公司、五金行、動力工業公司、清潔工程行、水電工程、文具商行等9家。

梁卓中指示余男辦理假採購額度，再由廠商提出報價單，梁以專案計畫主持人身分提出申請，並簽核庶務單後，即辦理假採購，並要求廠商開出發票或收據後，再開出無實際採購的支出申請單，在各專案計畫下核銷經費，會計室因此不疑有他撥付款項，待廠商收到貨款後，再扣除0到20%不等的稅捐費用後，余男再向各廠商取回核銷金額的80%到100%現金，總共假採購金額77萬多元，梁與余共取回67萬多元。

余男事後自首，由彰化縣調查站移送偵辦，不過梁卓中僅承認領取部分款項27 萬多元，9家廠商均坦承配合核銷經費，彰化地檢署依詐欺取財、違反商業會計師法等罪嫌將梁卓中、余男與7家廠商負責人提起公訴。不過檢察官認為，此案因余男自首而查獲，請法院依法減輕其刑，倘被告卓、余二人均交回犯罪所得，請酌予緩刑。

大葉大學前校長梁卓中。本報資料照片
大葉大學前校長梁卓中。本報資料照片

大葉大學 潛艦 會計師 詐欺 教育部 檢察官

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