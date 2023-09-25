高雄前議長詐助理費重判12年 適用新法下屆恐不能再選

高雄市國民黨前議長曾麗燕被控利用「虛報人頭」、「低薪高報」等方式詐領1330餘萬元助理費，今被高雄地方法院依公務員利用職務詐取財物罪重判12年。選罷法今年6月修正通過，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定，不得登記為候選人，曾麗燕一審判刑超過10年，若未從輕改判，下屆市議員將無法再登記參選。

檢調追查，曾麗燕涉嫌指示助理曹雪禎，收取聘用助理的存摺、印鑑、帳戶密碼等，並將存摺、印鑑等物交給曹雪禎、胞妹曾麗鴻保管，以每人每月4萬元，向議會申請公費助理補助。

等到助理每月薪水入帳後，再由曾麗鴻、曹雪禎將帳戶內薪水領出，改以「現金」發給助理，經過曾麗鴻等人轉手後，助理實際領取薪資僅2萬5000元至3萬元，連每年議會發給公費助理的年終獎金，也是採同樣模式，「打折」後再交給聘用的助理。

不僅助理費「低薪高報」詐取差額，曾麗燕、曾麗鴻等人在曹雪禎離職後，還利用曹的名義虛報人頭，總計從2010年起至前年3月止，10年共詐領1330餘萬元助理費。

雄檢調查發現，虛報的助理費除了用在服務處以外，還被拿來繳納曾麗燕的信用卡費、國民黨費、社團會費甚至私人借款等，並非如曾麗燕所說都用在選民服務上，因此不採信曾麗燕說法，將曾麗燕等3人及10名助理依法提起公訴。

高雄地院審理時，曾麗燕等人辯稱人頭助理實際仍有從事助理工作，他們是自願捐出薪水給服務處使用，並沒有詐領助理費。

但雄院合議庭認為，曹雪禎及另外提報的3名公費助理，都沒有實際任職，曾麗燕身為市議員，利用議員職權取得所有犯罪所得，居於犯罪主導地位，且於聽聞風聲後，即製造公費助理均有實際任職及領取全額薪資假象，審理期間又提出不實之抗辯理由，無反省和悔意。

高雄地院今審結，依公務員利用職務機會詐取財物等3罪，判曾麗燕9年至10年不等徒刑，合併應執行刑12年，褫奪公權6年，曾麗鴻犯2罪判2年4月及3年，合併執行3年6月，曹雪禎不得易科罰金部分判刑2年2月，得易科罰金判刑3月。可上訴。