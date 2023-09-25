快訊

買26元飲品中獎！7-ELEVEN統一發票開出 千萬大獎落這些門市

踢爆進口蛋遭恐嚇 「Lin bay好油」公布律師聲明已提告：謝謝各位關心

「史上最混亂」三大疫苗將開打 時程、對象一次看清楚

反貪肅貪防貪有功 10模範廉政人員獲表揚

中央社／ 台北25日電

法務部廉政署25日舉辦112年模範廉政人員表揚典禮，法務部長蔡清祥（圖）出席致詞。 中央社
法務部廉政署25日舉辦112年模範廉政人員表揚典禮，法務部長蔡清祥（圖）出席致詞。 中央社

廉政署今天舉辦112年模範廉政人員表揚典禮，共10人獲表揚；其中，北市政風處科長董惠彬查察警局遭黑衣人闖入毀損案，使分局長等人受懲處，促警修訂監視器規範、定期輪調等。

法務部長蔡清祥主持典禮時表示，10人反貪肅貪防貪有功，獲獎是實至名歸，剛剛看了10名模範廉政人員的個人事蹟介紹影片，他相當感動。廉政人員定位為公正第三方、法律遵循者、廉政守護者，深植人心要繼續保持。

蔡清祥指出，10人來自全國各地的不同政風機構，事蹟涵蓋工程透明、機關維護、誠信教育、查處業務等不同專業領域，展現出政風人員具有多元化專業素養，讓人民有感廉政價值，協助機關解決問題，更是3000多名政風人員的學習標竿。

廉政署表示，台北巿警察局松山分局中崙派出所遭「黑衣人」闖入毀所公物案，派出所未依法究辦違法民眾且湮滅監視影像紀錄等犯罪證據，遭媒體揭露引發外界嘩然。

台北市政府政風處科長董惠彬率所屬團隊查察，妥善釐清案情並糾舉違失，使警分局長等涉案人員受懲處，並促使警方修訂監視錄影設備管理規範、重新律定警職定期輪調制度等預警作為。

其餘獲表揚人員，包括交通部運輸研究所政風室主任楊芳雯、司法院政風處科長楊子萱、廉政署綜合規劃組專門委員蔣芝瑩、廉政署南部地區調查組廉政官鄭佳惠、經濟部水利署第四河川局政風室主任蔣立偉、新竹市政府政風處科長蕭百沂、嘉義市政府政風處科員簡慧秋。

台灣菸酒股份有限公司政風處處長商牧群（現任台灣菸酒股份有限公司總稽核）、台中市政府政風處何勵凡科長（現任台灣高等檢察署台中檢察分署政風室主任）。

此外，今天典禮也進行5名新任政風高階主管宣誓，分別是農業部政風處處長江北鑾、環境部政風處處長王永福、國家通訊傳播委員會政風室主任簡國興、國家發展委員會政風室主任呂芳儀、原住民族委員會政風室主任許碩茱。

廉政署 蔡清祥

延伸閱讀

進口蛋標示不實地檢署分案偵查 薛瑞元：不會罰農業部

防境外勢力介入大選 但何為境外？蔡清祥未明確回覆

司改六周年 許宗力、蔡清祥、羅秉成談六年來司改成果

辦電信網路詐欺較去年成長4.9倍 蔡清祥：7個月查扣23.7億

相關新聞

王力宏見不到生命中最重要的人？李靚蕾律師反擊：昨天才見過

藝人王力宏與前妻李靚蕾前年婚變風波後，兩人為家人權益分別在台灣、紐約皆有官司，王力宏曾寫歌「想見就能相見」表達對家人的思...

公務員驚見信封放現金1萬 男子坦承行賄獲緩起訴

台北市某協會負責人顏姓男子今年2月時，交付經費補助資料給台北市政府社會局承辦人員，留下裝著現金1萬元的信封袋，承辦人員驚...

廉政署10名模範人員出爐 蔡清祥：社會之福

法務部廉政署今天上午舉行「法務部112年模範廉政人員表揚暨新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，法務部長蔡清祥恭喜5名新任高階...

反貪肅貪防貪有功 10模範廉政人員獲表揚

廉政署今天舉辦112年模範廉政人員表揚典禮，共10人獲表揚；其中，北市政風處科長董惠彬查察警局遭黑衣人闖入毀損案，使分局...

高雄國民黨前議長曾麗燕詐1330萬助理費 一審重判12年

高雄市議會國民黨籍前議長曾麗燕，被控指示胞妹曾麗鴻、前助理曹雪禎，利用「虛報人頭」、「低薪高報」等方式詐領公費助理補助，...

「海邊走走」蛋捲低報員工勞保 負責人詐欺得利3罪獲緩刑2年

知名手工蛋捲「海邊走走」負責人游盛凱，貪圖節省公司勞保費、勞工退休金提繳金額「以多報少」虛偽申辦員工投保薪資。士林地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦