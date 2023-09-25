反貪肅貪防貪有功 10模範廉政人員獲表揚
廉政署今天舉辦112年模範廉政人員表揚典禮，共10人獲表揚；其中，北市政風處科長董惠彬查察警局遭黑衣人闖入毀損案，使分局長等人受懲處，促警修訂監視器規範、定期輪調等。
法務部長蔡清祥主持典禮時表示，10人反貪肅貪防貪有功，獲獎是實至名歸，剛剛看了10名模範廉政人員的個人事蹟介紹影片，他相當感動。廉政人員定位為公正第三方、法律遵循者、廉政守護者，深植人心要繼續保持。
蔡清祥指出，10人來自全國各地的不同政風機構，事蹟涵蓋工程透明、機關維護、誠信教育、查處業務等不同專業領域，展現出政風人員具有多元化專業素養，讓人民有感廉政價值，協助機關解決問題，更是3000多名政風人員的學習標竿。
廉政署表示，台北巿警察局松山分局中崙派出所遭「黑衣人」闖入毀所公物案，派出所未依法究辦違法民眾且湮滅監視影像紀錄等犯罪證據，遭媒體揭露引發外界嘩然。
台北市政府政風處科長董惠彬率所屬團隊查察，妥善釐清案情並糾舉違失，使警分局長等涉案人員受懲處，並促使警方修訂監視錄影設備管理規範、重新律定警職定期輪調制度等預警作為。
其餘獲表揚人員，包括交通部運輸研究所政風室主任楊芳雯、司法院政風處科長楊子萱、廉政署綜合規劃組專門委員蔣芝瑩、廉政署南部地區調查組廉政官鄭佳惠、經濟部水利署第四河川局政風室主任蔣立偉、新竹市政府政風處科長蕭百沂、嘉義市政府政風處科員簡慧秋。
台灣菸酒股份有限公司政風處處長商牧群（現任台灣菸酒股份有限公司總稽核）、台中市政府政風處何勵凡科長（現任台灣高等檢察署台中檢察分署政風室主任）。
此外，今天典禮也進行5名新任政風高階主管宣誓，分別是農業部政風處處長江北鑾、環境部政風處處長王永福、國家通訊傳播委員會政風室主任簡國興、國家發展委員會政風室主任呂芳儀、原住民族委員會政風室主任許碩茱。
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