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老爸帳戶出現142萬性交易費 檢警一查：是兒子幹的好事
37歲徐姓男子提供父親帳戶給應召站非法使用，讓應召站收取性交易代價，一百多萬流入他父親帳戶再取出；台北地院審理，依圖利媒介性交罪判徐有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，犯罪所得沒收。可上訴。
徐姓男子與年籍不詳「武哥」、陳姓、劉姓、陳姓男子所屬應召站合作，2021年12月將父親申辦某商業銀行帳戶交給「武哥」，供「武哥」應召站使用，招攬不特定男客後，由「馬伕」負責載送房姓、常姓、周姓、黃姓、黃姓女子前往指定旅館與男客性交易。
集團要求，男客或應召女應將性交易的款項先匯入陳姓男子的銀行帳戶，再轉匯至徐的父親的帳戶，由徐去提領給「武哥」指派的取款人，徐因此每月可獲得3萬多元的報酬，至警方破案，徐獲利9萬6000元。
台北市警信義分局發現「武哥」應召站發送的性交易訊息後，佯裝嫖客聯繫，依指示將全套性交易費用8000元匯入陳姓成員名下的帳戶。
2022年7月13日，員警前台北市雅柏精緻旅館，查獲林姓應召女郎，循線清查陳男的帳戶自2021年12月24日至2022年3月11日匯款42筆、142萬770元到徐姓男子所提供父親的帳戶。檢警法辦徐，徐認罪。
判決說，徐不循正途賺取金錢，媒介女子與他人性交易，考量他坦認犯行，審酌徐自述高職畢業、須扶養雙親及犯罪手段平和等，依法判刑。
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