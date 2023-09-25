快訊

杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

浪浪遭霸凌跳河求生！落水後3鱷魚盯上包圍 下秒1動作竟救了牠

調解開庭結束！ 王力宏：盼讓我能見到生命中最重要的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老爸帳戶出現142萬性交易費 檢警一查：是兒子幹的好事

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

37歲徐姓男子提供父親帳戶給應召站非法使用，讓應召站收取性交易代價，一百多萬流入他父親帳戶再取出；台北地院審理，依圖利媒介性交罪判徐有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，犯罪所得沒收。可上訴。

徐姓男子與年籍不詳「武哥」、陳姓、劉姓、陳姓男子所屬應召站合作，2021年12月將父親申辦某商業銀行帳戶交給「武哥」，供「武哥」應召站使用，招攬不特定男客後，由「馬伕」負責載送房姓、常姓、周姓、黃姓、黃姓女子前往指定旅館與男客性交易。

集團要求，男客或應召女應將性交易的款項先匯入陳姓男子的銀行帳戶，再轉匯至徐的父親的帳戶，由徐去提領給「武哥」指派的取款人，徐因此每月可獲得3萬多元的報酬，至警方破案，徐獲利9萬6000元。

台北市警信義分局發現「武哥」應召站發送的性交易訊息後，佯裝嫖客聯繫，依指示將全套性交易費用8000元匯入陳姓成員名下的帳戶。

2022年7月13日，員警前台北市雅柏精緻旅館，查獲林姓應召女郎，循線清查陳男的帳戶自2021年12月24日至2022年3月11日匯款42筆、142萬770元到徐姓男子所提供父親的帳戶。檢警法辦徐，徐認罪。

判決說，徐不循正途賺取金錢，媒介女子與他人性交易，考量他坦認犯行，審酌徐自述高職畢業、須扶養雙親及犯罪手段平和等，依法判刑。

徐姓男子提供父親帳戶給應召站非法使用，有一百多萬元流入他父親的帳戶再被取出。應召站示意圖。讀者提供
徐姓男子提供父親帳戶給應召站非法使用，有一百多萬元流入他父親的帳戶再被取出。應召站示意圖。讀者提供

性交易 應召站

延伸閱讀

泰女來台打工旅遊兼賣淫 被警查獲...再4天就出境

影／台南警查獲4越南新住民下海 3人經濟困窘為賺生活費

警察扮嫖客查「抓龍筋」性交易！2女遭逮不服異議 法官這樣說

應召女喝「迷姦奶茶」一秒昏睡 他拖上床性侵洗劫判關10年半

相關新聞

調解開庭結束！ 王力宏：盼讓我能見到生命中最重要的人

藝人王力宏與前妻李靚蕾前年婚變風波後，兩人為家人權益分別在台灣、紐約皆有官司，王力宏曾寫歌「想見就能相見」表達對家人的思...

馬祖岸巡前中校涉貪國軍罐頭稱獲利低於5萬 出庭認罪求緩刑

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏等5名軍官，涉嫌貪汙治罪條例侵占公用財物，暗槓64箱國軍的副食罐頭，從馬祖運回基隆港，交...

老爸帳戶出現142萬性交易費 檢警一查：是兒子幹的好事

37歲徐姓男子提供父親帳戶給應召站非法使用，讓應召站收取性交易代價，一百多萬流入他父親帳戶再取出；台北地院審理，依圖利媒...

涉買喜餅發票核銷業務費 台銀前總經理認罪獲緩起訴

2021年間，台灣銀行前總經理許志文，涉嫌以他人用餐發票、子女結婚喜餅費共計10萬9000元，報業務費。台北地檢署偵查，...

彰基七期工地怪手司機被壓死 營造公司負責人判刑4月

彰化縣彰化基督教醫院七期醫療大樓新建工程去年3月發生施姓工人操作挖溝機時，擋泥牆倒塌，46歲施男被壓死，彰化地方法院法官...

麻吉因錢翻臉 他騎車猛撞洩憤害對方骨折被求償百萬

經營中藥行的陳姓男子和林姓好友因財務問題有糾紛，3年前林男見陳男騎車出門，林想到兩人過往的嫌隙，於是從後方騎車撞向陳男，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦