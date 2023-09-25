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遭郭台銘提告涉加重誹謗北檢今分案 鍾小平：只是轉述

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市議員鍾小平（中）。圖／本報資料照
台北市議員鍾小平（中）。圖／本報資料照
台北市議員鍾小平在政論節目指出「彭淮南痛罵鄰居、要求鄰居不得為郭台銘連署」，事後總統參選人郭台銘接獲中央銀行前總裁彭淮南來電告知從無此事。郭台銘辦公室發言人黃士修及委任律師21日下午赴台北地檢署，提告鍾小平涉犯誹謗罪，若鍾小平公開向郭台銘及彭淮南道歉，就考慮撤告。鍾小平則澄清，他只是轉述者。北檢已收案，今將分案偵辦。

事件源於，鍾小平19日在政論節目「57爆新聞」指出，一名屋主租房給郭台銘作為辦公室，彭淮南痛罵鄰居，要求鄰居不得為郭台銘連署。

黃士修表示，節目播出隔日，彭淮南致電郭台銘，表示他絕無鍾小平在政論節目上所述，也絕無阻止任何人為郭台銘連署。黃士修說，如果鍾小平公開向彭淮南及郭台銘道歉，郭台銘會考慮撤告。

上周四，黃士修離開北檢後，鍾小平赴北檢門口，他表示，自己只是轉述者，轉述不同人告訴他的消息，昨天晚間彭淮南曾致電給他，請他還原事件始末。根據鍾小平轉述彭淮南說法，彭與屋主「林小姐」是鄰居，彭淮南認為「連署要身分證影本也很麻煩，你覺得連署這麼麻煩好嗎？」

鍾小平說，他只是轉述者，罵是形容詞，彭淮南只是「讓他不要這麼做」，究竟有沒有罵，端看法律如何界定。

郭台銘辦公室發言人黃士修（左）及委任律師（中）21日赴台北地檢署，向鍾小平提告涉犯誹謗。圖／本報資料照
郭台銘辦公室發言人黃士修（左）及委任律師（中）21日赴台北地檢署，向鍾小平提告涉犯誹謗。圖／本報資料照

鍾小平 郭台銘 彭淮南

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