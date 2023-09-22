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國寶總裁朱國榮確定落跑 胞妹「無關緊要的4億保證金」今沒入

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票、涉中信金併台壽保內線交易，二審分別判8年、16年徒刑，案件上訴最高法院，但人卻「落跑」。台灣高等法院今表示，因朱違反法院限制住居、定期報到命令，經傳喚、拘提未獲，具保人朱佩瑜又無法帶他到庭，今裁定沒入朱女的4億保證金；通緝部分，高院作業中。

朱國榮炒作龍邦股票案，一審時台北地院於2016年10月5日指定保證金4元，並限制住居、出境與出海，且每天必須到派出所報到，當時由朱國榮的妹妹朱佩瑜於翌日繳納現金，朱獲釋放。另外，朱被控涉及中信金併台壽保內線交易部分，檢察官在偵查階段也命以1億元具保。

朱國榮原本每天晚上7點必須到台北市警信義分局三張犁派出所報到，但本月8日卻未現身，信義分局直到12日深夜11點55分才通知高院法警室「人不見了」；高院囑託警方拘人，但拘捕無著。

昨天下午4點高院開訊問庭，朱佩瑜現身，她聲稱和哥哥「不親密」，要沒收4億「那我也沒辦法」，一副無所謂的模樣。

朱佩瑜對法官說找不到朱國榮，甚至也不知道他住在哪裡，也不清楚他的家庭、感情狀況，並說兄妹1年頂多見幾次面，很久沒見了。

高院合議庭依刑事訴訟法第121條等規定，今日裁定將具保人朱佩瑜繳納的4億元保證金併實收利息沒入。

原是香港「大圈仔」的朱國榮化身為國寶集團總裁，官司纏身現卻下落不明。圖／聯合報系資料照片
原是香港「大圈仔」的朱國榮化身為國寶集團總裁，官司纏身現卻下落不明。圖／聯合報系資料照片

朱國榮 內線交易 國寶 通緝

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