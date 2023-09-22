曾一度驚動總統…空姐與義大利富商爭親權 請法官再幫幫忙結果曝光

喧騰一時的義大利富商與台籍空姐爭女兒親權案又有法律動作。富商控告空姐妨害婚姻及家庭罪不成，聲請自訴，台北地院認為，富商的理由已由檢方一一駁斥，卻「猶執陳詞，再事爭執」，聲請案為無理由，裁定駁回。

富商2014年與空姐交往、未婚生下一女，兩人2017年分居並約定共同監護，男方以探望祖母為由，5年前年帶女兒回義大利，空姐2019年到義大利探視女兒，未經男方同意擅自將女兒帶回台灣，女童後來寫信給蔡英文總統說「我想留在台灣」，親權官司還驚動憲法法庭的大法官。

富商控告空姐表示，他與空姐未婚生下女兒，空姐2019年11月17日上傳女兒欲留在台灣的影片在臉書上，並於2019年11月19日開記者對他與女兒侵害及騷擾，還帶女兒搬出住處，又擅自向女兒就讀的幼稚園請假。

富商認為，空姐向外交部駐義大利代表處申請遺失補發證件，帶女兒逃亡，拒絕透露女兒的去向，意圖訴諸立法委員、媒體對他「潑髒水」，犯使公務員登載不實罪、準略誘罪、違反保護令罪。

法官調查，富商2019年即向台中地檢署對空姐提告，已不起訴確定，且偵結後無從以有新事實、新證據的理由對同一案再提起自訴。

空姐曾在偵查中否認犯準略誘及違反保護令罪，她辯稱，2019年1月19日將女兒帶回台灣後，沒有不讓女兒與富商聯繫，父女雙方都有碰面及視訊，她沒有將女兒交付給富商，是因女兒想留在台灣等。

法官審理認為，準略誘罪須有「惡意」的私圖，並用了不正的手段，但空姐主觀上是要維持女兒成長環境的穩定，以避免多次輾轉跨國產生身心適應不良，也不符合準略誘罪的處罰要件。

裁定指出，富商指控空姐未依保護令將女兒交出，但「未依保護令交付子女」的行為並不在違反保護令罪所規範之列，就算空姐未交付子女，也不違法，富商聲請時反覆爭執這個點，是誤解了法律規定。

裁定指出，富商認為空姐在臉書上傳女兒影片、召開記者會屬於家庭暴力，但所謂的家庭暴力，是指身體或精神上的不法侵害，騷擾是指打擾、警告、嘲弄、辱罵，但空姐並沒有對富商加以謾罵，更沒有煽動他人對富商留言攻擊，還是與違反保護令罪的構成要件不同。