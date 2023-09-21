國寶總裁朱國榮潛逃 胞妹不在乎4億保金遭沒收：那我也沒辦法

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票、涉中信金併台壽保內線交易，二審分別判8年、16年徒刑，案件上訴最高法院。法院裁定他每日晚間7點至台北市信義分局三張犁派出所報到，但朱消失5日後分局才通報台灣高等法院。高院開拘票但警察未拘到人，今下午訊問庭朱的胞妹、具保人朱佩瑜現身，聲稱與胞兄不親，要沒收4億「那我也沒辦法」。

朱國榮（原名朱子昭）8日未簽到，分局直到12日深夜11點55分才通知台灣高等法院「人沒來」，朱可能棄5億保證金潛逃。

朱國榮一審時經台北地方法院裁定應於每日晚間7時至三張犁派出所報到，至今約已7年，今年5月初高院也延長限制出境、出海，但朱在9月7日當天「提早」報到後，8日人就未現身，但信義分局直到12日深夜11點55分才通知高院法警室人已5天沒報到。高院囑託信義分局拘提，13日也緊急通知具保人（朱國榮胞妹）、律師14日要開庭，但14日連朱國榮胞妹也沒現身，僅有律師劉煌基、陳憲裕到庭，並表示連絡不到朱，但已收妥律師酬金。

外界不解的是，法院裁定朱國榮每天都要到三張犁派出所報到，報到密度高就是要避免被告潛逃，警方卻可以在5天後才通報法院「人不見了」，顯有違失。卻有員警稱「若有意潛逃，早已做好準備，簽到後有超過24小時可潛逃，時間充裕」，兩碼子事兜為一談引議，遭批「管理不當歪理還特別多」。

高院原請警方於21日下午4點前要拘到朱國榮，並定4點開訊問庭，信義分局報告拘提無著，律師也沒出現，但曾替朱國榮具保4億元的胞妹朱佩瑜（60歲）低調出庭。

法官紀凱峰詢問朱佩瑜胞兄下落，她表示「我找不到他」，甚至於他住在哪裡也需要法官提示。法官詢問朱國榮的家庭狀況，她僅說「我只知道他有1個女兒」，並說雙方1年頂多見幾次面，兄妹很久沒見了。

朱佩瑜坦言和朱國榮「不親密」，但法官質疑當初為何替他具保4億元？「那不是妳的錢嗎？」她答稱「有一部分是我的」，對於交保金可能依刑事訴訟法規定沒收，她不在乎地搖搖頭說「那我也沒辦法」「沒有意見」。

法官紀凱峰表示，因拘提報告書顯示拘不到人，法院會依法處理，本件候核辦。

朱國榮於1990年時以香港珠寶商身分為掩護，在台灣發展不法組織，且和軍方人員有來往，治安單位得知有香港「大圈仔」走私中共軍火，當年11月7日逮捕朱與軍人汪志浩。而朱當時也是中共懸賞100萬元人民幣要捉拿的要犯。

「朱子昭」後來改名朱國榮，做起珠寶生意，銀樓罕有不認識朱國榮的。朱2011年至2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審依證券交易法高買證券罪判15年徒刑，二審認定犯罪所得較一審低且未逾1億元，改判朱8年徒刑，沒收2971萬餘元犯罪所得。另外，朱與女性友人林桂馨2013至2016年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，一審僅認定朱、林有連續高買犯行判12年4月徒刑，但二審認為兩人製造的相對成交量，占龍邦股票市場成交量比重極重，加重改判朱16年徒刑，沒收1億8000餘萬元犯罪所得。

因朱國榮放棄5億元交保金，刑事被告科技設備監控執行辦法實務上僅監控性侵犯，監控案類不足也遭抨擊。