高虹安捲寡婦樓都更、名車豪宅爭議 新竹地檢署分他字案偵辦

新竹市長高虹安近日接連被指控打折租豪宅、名車代步及放行都更與土地重劃案件，由於高虹安男友租屋處正是知名建商的指標建案「回建築」，時代力量立委邱顯智呼籲檢調分案調查「是不是有進一步的對價關係」，新竹地檢署也證實，全案已主動簡報簽分他字案偵辦中，所有指涉都會納入調查。

新竹市政府秘書長張治祥昨開記者指出，強調農地重劃、寡婦樓都更案以及昇益合建都更案的爭議都是依法行事，高虹安也不認識林女士（指「回建築」房東林姓屋主），並無對價關係，若有證據就直接去提告，身為都市更新暨爭議處理委員會的會議主席的她，也從未接獲市長任何提點。

邱顯智也指控，高虹安與男友李忠庭，除了違反公務人員廉政倫理規範，用低於市價的方式承租昌益相關人的豪宅，只要新竹市政府有經手昌益任何的案子，那就是赤裸裸的利益衝突，還有理銘開發執行的寡婦樓都更案，高虹安上任後，案子的進度有沒有加速？

邱顯智說，從今年3月到8月以來，此案陸續開過土地都更環評3次會議，此處未來將興建13棟15至24層高樓、增加高達上千戶商辦住宅，質疑「對周遭交通環境衝擊巨大的寡婦樓案環評，竟然只用了半年就通過初審，遠比一般環評案快速」，當然會引人懷疑，建商到底是出了多少力、多少利，跟高虹安有沒有對價關係？

新竹地檢署表示，相關爭議內容已主動簡報簽分他案偵辦中，至於是否有圖利建商、對價關係，所有指涉內容都會列入調查，不過因偵查不公開，無法對外透露相關案情，一切依法偵辦。

至於9月11日民進黨團告發高虹安豪宅租金打折等收受不當饋贈、涉犯貪汙治罪條例一案，也已簽分他字案偵辦中。