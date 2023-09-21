防逃！ 蘇震清人脈豐富 高院裁定29日起延長限制出境、出海8月

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，遭台北地院判刑10年，高院目前行準備程序中，因限制出境、出海期限將屆，台灣高等法院裁定自9月29日起延長限制8月。

蘇震清因貪汙案，台北地院審理期間諭知1000千元具保後停止羈押，並應限制住居、每週一向轄區派出所報到，且限制出境出海。其中限制出境出海期限延長至今。

高院認為蘇震清雖否認犯行，但有相關人證、通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄、相關資金流向憑證及帳冊等證據可證明，足認涉犯貪汙治罪條例「對於公務員關於職務上行為收受賄賂」罪犯罪嫌疑重大。

因蘇犯的是最輕本刑為有期徒刑5年以上之重罪，一審又判8年6月，高院考量趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，蘇震清畏重罪審判及刑罰執行的可能性很高，且他身為立法委員，人脈豐富、有資源及相當資力，無法排除逃亡海外可能。因限制出境、出海已屬對被告干預較少的強制處分，高院為使訴訟程序順利進行，確保日後能執行刑罰，裁定自9月29日起延長限制出境、出海期間8月。