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廉政署建置廉政教材 要從學童推動廉潔誠信教育
法務部廉政署建置廉潔教材資料庫網站，整合跨域資源，推出「廉潔教材ALL-IN-ONE」推廣廉潔誠信教育。法務部長蔡清祥表示，廉政署建置的廉潔教材形式活潑吸睛，相信能吸引孩子的注意力，將法治觀念扎根在學童心中。
蔡清祥表示，廉政署協同所屬政風機構推動廉潔誠信教育，往下扎根至各級學校，培養孩子廉潔素養，做好防貪，肅貪案件相對也會減少。
廉政署長莊榮松表示，廉政是現今世界的普世價值，依據聯合國反貪腐公約第13條所示，締約國應鼓勵社會參與，促進社會廉潔共識，發展公共教育方案。廉政署藉由數位化打破時空限制，建置「廉政教材ALL-IN-ONE」推廣廉潔教育。
廉政署防貪組科長蘇德昌表示，廉潔教育為品德教育一環，廉政署肩負向社會傳達廉潔教育之責，以繪本、動畫及校園活動等形式呈現，推動廉潔教育。
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