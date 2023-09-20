快訊

航空聯名卡大戰開打！「頂級卡友」消費動能可觀 四大發卡行搶高端客群

遭蜂群攻擊！瑞芳4登山客重傷 救援下山途中2人失去呼吸心跳

用進口蛋卻標國產！台中2液蛋廠涉假冒產地 業者：農業部指示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂陞科技收購破局坑殺2萬投資人 前董座許金龍關10年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

樂陞科技前董事長許金龍製造日商百尺竿頭公司有意收購樂陞的假象，事後併購案破局，坑殺2萬名投資人，更一審認為許金龍使投資人誤以為百尺竿頭公司資力充分，嚴重破壞證券投資市場秩序，依證券交易法8項犯行判10年徒刑，併科罰金6千萬元，沒收12億餘元；案件上訴，最高法院今駁回上訴而定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

許金龍為讓樂陞科技股價不墜，2016年5月與樫埜由昭、王佶共謀，由樫埜由昭對外稱出資20％，創造百尺竿頭公司有意公開收購樂陞假象。投資人誤信公開收購方為日商，而非陸資，進而大量買股，但最終沒有完成公開收購交割，樂陞股票大跌。

許金龍一審判刑18年、併科1億元罰金，沒收犯罪所得7億多元沒收，二審則改處12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億餘元；更一審指當過記者的許金龍在擔任上櫃公司董事長期間，貪圖私利而取得私募股票伺機牟利，透過鄭鵬基協助或與謝東波佯以策略性投資人的名義發動私募而取得為數不少的樂陞公司股票，又未據實申報公告，影響金融市場秩序重大。

更一審認為許金龍取得價差暴利，並操縱股價、內線交易，影響市場交易秩序，且主導各次犯行，依證券交易法8項犯行判10年徒刑，併科罰金6千萬元，沒收12億餘元。

另外，證券投資人及期貨交易人保護中心替廣大投資人提團體訴訟求償，台北地方法院上月也判許金龍應賠償54億餘元，其中52.9億元分別與百尺竿頭公司、負責人樫埜由昭、樂陞前顧問林宗翰、中國世紀華通總裁王佶、VBL公司負責人鄭鵬基、股市作手楊博智等人負部分連帶責任；許金龍另就內線交易部分，應單獨賠償1億餘元。。

樂陞科技前董事長許金龍。圖／聯合報系資料照片
樂陞科技前董事長許金龍。圖／聯合報系資料照片
樂陞科技前董事長許金龍。圖／聯合報系資料照片
樂陞科技前董事長許金龍。圖／聯合報系資料照片

投資人 內線交易 許金龍 樂陞 最高法院

相關新聞

樂陞科技收購破局坑殺2萬投資人 前董座許金龍關10年定讞

樂陞科技前董事長許金龍製造日商百尺竿頭公司有意收購樂陞的假象，事後併購案破局，坑殺2萬名投資人，更一審認為許金龍使投資人...

台版柬埔寨主嫌贊助誘捕偵查毒販費 前派出所長消瘦出庭否認貪汙

寧夏派出所前所長葉育忻，與台版柬埔寨詐騙主嫌「藍道」杜承哲當朋友，涉收受新台幣2百萬現金、價值109萬元虛擬貨幣，還收下...

警察抓錯還打人！他法務部前舉海報抗議被檢起訴

新北市三重區男子黃連順2022年9月在街上遭翁姓警察誤認為通緝犯，翁拘捕黃時出手攻擊，但檢察官認定翁、黃為互毆，將翁、黃...

台中人談判亮衝鋒槍、制式手槍 亂掃射都構成殺人未遂

台中陳姓男子為幫弟弟出氣找來6人要和謝姓男子談判，因見對方人多勢眾、車隊聲勢浩大，陳竟和林姓同夥分別持制式手槍、改造衝鋒...

銀行經理偽造定存單 檢察總長替亡故的他提非常上訴結果出爐

富商翁茂鍾與司法界交遊重創法界官箴，案情中銀行經理諸慶恩被控偽造定存單，二審依偽造文書判決有罪，涉犯商業會計法部分不另為...

張錦煌、張秉鈞先後任基隆市議員 檢認定父子涉貪千萬元起訴

基隆市議員張秉鈞原獲民進黨提名參選立委，但因涉入詐領助理補助費被收押，黨中央陣前換將。基隆地檢署偵辦3個月後，今天偵查終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦