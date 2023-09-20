銀行經理偽造定存單 檢察總長替亡故的他提非常上訴結果出爐

富商翁茂鍾與司法界交遊重創法界官箴，案情中銀行經理諸慶恩被控偽造定存單，二審依偽造文書判決有罪，涉犯商業會計法部分不另為無罪諭知，案件上訴第三審期間，諸因病身亡，最高法院改判公訴不受理，並駁回諸的上訴。檢察總長邢泰釗去年12月提非常上訴，最高法院今撤銷原不受理判決，改判駁回檢察官上訴，但無礙諸慶恩有罪部分，諸仍維持4月得易科罰金之刑並宣告緩刑3年定讞。

百利達銀行台北分行經理諸慶恩1999年遭檢舉強制執行怡華公司1000萬美元本票期間偽造定存單，提供給法院作擔保，檢方依業務上登載不實文書、商業會計法等罪起訴，一審無罪，二審依偽造文書改判有期徒刑4月，商業會計法部分不另為無罪諭知。

諸針對有罪部分上訴，檢察官也不服2002年5月提上訴，但三審受理期間，諸慶恩2003年5月24日病故，最高法院就檢方上訴部分改判決不受理，諸慶恩上訴部分則以不得上訴為理由駁回，全案確定。

2019年翁茂鍾案爆發，檢方發現諸慶恩一案偵審期間有司法人員與翁茂鍾不當接觸，認為諸慶恩應判決無罪，但聲請再審遭駁回確定，檢察總長認為當初檢方上訴三審的內容，多引用諸慶恩的聲請上訴狀，理由與諸慶恩自行向最高法院上訴的類同，但原確定判決一方面駁回諸的上訴，又認為檢方上訴合法，違背法理，有判決理由矛盾之情，而提非常上訴。

最高法院認為，檢方當時上訴第三審理由僅提及偽造文書部分有違背法令之處，針對商會法不另為無罪諭知的部分是否違法，卻沒有隻字片語，認為檢方上訴不合法，而原確定判決也不能改判不受理，因此撤銷確定判決中不受理的部分，駁回檢察官上訴。