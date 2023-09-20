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影／看見台灣...強酸重金屬廢油汙染台中農田10年 不法所得破億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中烏日番仔園溝圳10年來不斷遭不肖廠商亂倒廢棄切削油，強酸、重金屬沿溝渠流入農田，檢警從抓到2名司機項上溯源，驚見背後多間金屬加工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」四處亂倒，檢方歷經三波偵結一共起訴15人、4間公司，估計不法所得破1億元。

全案由台中地檢署檢察官陳宜君指揮保七警方、環保署偵辦，起初因台中市環保局接獲檢舉，警方當場抓到洪榮環保公司的張姓父子駕駛槽車偷排廢油，經分析廠商來源，陳宜君今年5月16日、7月17日再分別親自帶隊搜索。

檢警查獲包括唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司及寬洲油化公司等，均未領有廢棄物清除及處理許可執照，為了規避廢切削油、廢切削油水費用，委託宏榮環保公司將廢油、廢水載去亂到在烏日番仔園圳。

檢警發現，宏榮公司張姓父子受委託後，常常就以夜間當掩護，開著槽車到番仔園圳以軟管銜偷排大量廢油、廢水，且不法行為超過10年，警方以空拍機蒐證，發現溝圳往下綿延500公尺都是稻田，且匯入烏溪直至出海口，恐影響地下水、農業灌溉、養殖漁業、民生用水及潮間帶生態甚鉅。

其中，唯勝科貿、萬迪福公司由曾男（45歲）和張姓妻子（42歲）共同經營，另一間銓輝油品負責人陳男，3間公司為增加油品生意、節省清除成本，長期向客戶主張免費回收使用過混合水、油的廢切削水，以及每桶800元回收廢油。

曾男、張女2018年起指示邱姓女會計、張姓倉管員，將從客戶端回收的廢油添加基礎油混合，再賣給國內廠商或出口至印尼，廢切削水則找司機亂倒溝渠；陳男同樣四處收廢切削水、廢油，並在公司將廢油過濾，轉手就以每桶2800元至3500元賣出。

檢方清查，曾男將回收油出口至印尼短短5年多就賺進8598萬元，規避清除費37萬元，陳男連同規避清除費用也近200萬元，加上寬洲油品公司等，4間涉案公司不法所得超過1億元。

檢方根據環保局當場查獲對槽車內採樣，裡頭廢切削水混合物PH值小於2，等同強酸，且經毒性溶出試驗顯示含超標的銅、鉻、鉛等有害物。

檢方偵結，認定包括曾男在內等15人，及唯勝科貿公司等4間公司，涉犯廢棄物清理法第46條第3款之未經主管機關許可提供土地堆置廢棄物、第4款前段之非法貯存、清除、處理廢棄物罪嫌，依法起訴19人，並聲請沒收超過1億元犯罪所得。

檢警到業者公司搜索查獲廢切削油、切削水。圖／警方提供
檢警到業者公司搜索查獲廢切削油、切削水。圖／警方提供
檢警查獲環保公司到溝渠偷排廢油。圖／警方提供
檢警查獲環保公司到溝渠偷排廢油。圖／警方提供
檢警查獲偷排廢油現場。圖／警方提供
檢警查獲偷排廢油現場。圖／警方提供
檢警查獲偷排廢油現場。圖／警方提供
檢警查獲偷排廢油現場。圖／警方提供
警方用空拍發現業者偷排廢油，沿溝渠向下500公尺都是農田，汙染田地嚴重。圖／警方提供
警方用空拍發現業者偷排廢油，沿溝渠向下500公尺都是農田，汙染田地嚴重。圖／警方提供

廢棄物 空拍機 環保署 檢察官 河川汙染 農地

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