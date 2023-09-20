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警官涉公車私用、下屬開公務車接送辦私事 基警局查辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警察局吳姓保防科長涉嫌「公車私用」，將偵防車當成上下班代步車。市警局督察科今天上午查看這輛偵防車的行車記錄器畫面，顯示吳在16日把偵防車停在住家前的路旁，18日再開車上班，下午將製作筆錄，依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。

市警局今天表示，媒體報導2線4星吳姓警官遭同仁舉報公車私用 ，時間長達5年，已立案調查，調閱吳姓警官使用的偵防車行車記錄器，確認日前周休2日時，吳有將偵訊車開回住家附近停放，將請吳說明原因，公車私用時間尚待調查。

據了解，保防科僅配備1輛偵訊車供公務使用，吳姓警官除涉嫌公車私用，將偵訊車當成上下班的代步車，也有人爆料，吳姓警官偶爾也會要求下屬開偵防車接送他辦理私事，招致非議。

吳姓警察的手機今天關機，記者未能聯絡上他，詢問他對外界指控的回應。

警方說，全案會秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」立場查處，偵防車行車記錄器儲存檔案內容超過10天，若發現公車私用、浮報差勤等不法事證，將依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

1名警官表示，為了防止跨越紅線，過去督勤會開自己的車，因為不知道督勤途中，會不會接到友人邀約，開車前往友人住處喝茶。如果是開公務車，面對質疑，很多督勤都會說清楚途中去朋友家喝茶，是公務或私事。

基隆市警察局吳姓保防科長涉嫌「公車私用」，市警局督察科長陳啟明今天表示，如發現不法事證，將依法送辦。聯合報系資料照片
基隆市警察局吳姓保防科長涉嫌「公車私用」，市警局督察科長陳啟明今天表示，如發現不法事證，將依法送辦。聯合報系資料照片
基隆市警察局吳姓保防科長涉嫌「公車私用」，市警局今天表示將依詐欺罪嫌偵辦。聯合報系資料照片
基隆市警察局吳姓保防科長涉嫌「公車私用」，市警局今天表示將依詐欺罪嫌偵辦。聯合報系資料照片

行車記錄器 警察

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