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不滿他成天檢舉違停 反蒐證公布正義魔人照片未違法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市王男不認同胡男成天拍攝違停車輛並檢舉，拍下胡的照片上傳臉書，貼文「正義魔人出現」、「把警察當小弟」，被告加重誹謗和違反個人資料保護法，檢方偵訊後處分不起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市王男不認同胡男成天拍攝違停車輛並檢舉，拍下胡的照片上傳臉書，貼文「正義魔人出現」、「把警察當小弟」，被告加重誹謗和違反個人資料保護法，檢方偵訊後處分不起訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆市王姓男子不認同胡姓男子經常拍攝違停車輛並檢舉，拍下胡的照片上傳臉書，貼文「正義魔人出現」、「把警察當小弟」，被告加重誹謗和違反個人資料保護法。檢方認為，王稱胡「正義魔人」屬主觀意見表述，貼文也無侵害胡男意圖，處分不起訴。

檢警調查，王男今年5月9日傍晚看到胡姓男子正在拍攝交通違規車輛，也拿出手機拍攝胡男影像，當晚將胡的照片上傳個人臉書，貼文「正義魔人出現，把警察當小弟，此人隨身攜帶密錄器」。

胡男知情後提告，警方通知王男到案說明， 製作筆錄後，依加重誹謗罪嫌及違反個人資料保護法，函送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，王男辯稱，胡男一天到晚在當地檢舉路邊、騎樓違停車輛。他覺得有些民眾為了一時方便臨停可以體諒，並認為胡男行為過於「正義魔人」，才在臉書貼文抒發情緒，並沒有要誹謗及損害胡男利益。

檢方查出，胡男去年12月29日曾在基隆市區拍攝路邊違停車輛，並與陳姓市民發生爭執。王男貼文留言欄中，有網友留言「他拍我後還來跟我說，你被我拍照了！傻眼無言」，可知胡男確有頻繁攝錄他人違規停車並檢舉。

檢方認為，「正義魔人」多指稱個人以自身價值觀凌駕他人，社會民眾對違規車輛態度莫衷一是，王男無法認同胡男未依違失情節，一律檢舉作為，並稱胡是「正義魔人」，屬本於客觀事實的主觀意見表述，難認定有貶損胡男名譽犯意；縱使令胡男心生不快，也難用刑法究責。

至於王男在貼文中指胡「把警察當小弟」，也因他在留言中有提到，「打電話報警還很大聲，很凶的說，你現在給我馬上過來」等話，可知王男貼文目的，除宣洩對胡男行為的不滿，也隱含無法苟同胡男對待警察的態度。

檢方認為，王男公布胡男照片，並非意圖侵害胡男權益，也非為自己或第三人不法利益而損害胡男利益，難構成違反個人資料保護法要件。在查無其他積極證據情形下，檢方認定王男罪嫌不足，處分不起訴。

警察 基隆

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