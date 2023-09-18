馬防伙房沒有肉！軍官涉貪汙侵占64箱副食罐頭 認罪求輕判

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏等5名軍官，涉嫌貪汙治罪條例侵占公用財物，Ａ走64箱國軍的副食罐頭，從福港澳碼頭，經台馬之星運到基隆港，再由林男的朋友鄭、潘搬運、收受給親友。士林地方法院今開庭，張姓士官等5人出庭，幾乎都認罪，請求法院減刑輕判。

全案起源於，今年馬祖駐防官兵在沙灘上寫下「馬防伙房沒有肉」，引起社會關注。檢方偵辦後查出，林佑柏（已遭免職停役）督管對上副食品罐頭，得知年度配發岸巡隊的副食罐頭剩餘、存量過多，涉嫌與張姓士官（已遭免職停役）將罐頭轉送台灣本島，供自己和家人食用。

檢方起訴，林佑柏涉嫌在去年1、4、10月間，分別將22箱、15箱、27箱副食罐頭，由張姓、曾姓上士撿選調土豆麵筋、鯖魚、鮪魚、紅燒牛肉、牛奶花生、玉米粒等罐頭，裝入非罐頭紙箱，再由余姓士官長、曾姓少校搬上公務車，載送到南竿島福澳港碼頭，藉「台馬之星」船運至基隆港，最後由鄭姓、潘姓友人接應，將公用副食罐頭提供給自己或親友食用。

士林地院今傳喚張姓上士、曾姓少校後勤官、曾姓上士、余姓士官長，及涉嫌收受搬運贓物的鄭男、潘男等6人，其中余姓士官長因確診未到庭，林佑柏部分預計下周開庭。

36歲張姓上士今認罪，請求依刑法59條情堪憫恕減刑。39歲曾姓少校後勤官則否認犯罪，他辯稱，此案僅協助搬運已打包好的箱子，不知道紙箱內裝公物副食罐頭，且長官沒有透過事先透過Line和他商議「低調」搬運箱子；他聽命行事，所為應不罰。

32歲曾姓上士供稱，她聽長官指示而為之，偵查期間自白犯罪，案發後被調往從事檔案管理，不會再碰到罐頭業務，且軍職已9年，若遭褫奪公權判決，恐難以尋求民間職務，且軍方內部懲處已讓她得到教訓，不會再犯，請求法院依自白減刑，給予緩刑機會，且免褫奪公權。44歲鄭男、46歲潘男，涉犯收受及搬運贓物罪嫌，今沒有委任律師，獨自出庭坦承犯行。