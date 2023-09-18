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高雄逆孫缺錢花 父親節當天搶走阿公2000元紅包

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓男子去年父親節缺錢，想跟阿公借錢花用，但阿公認為吳男已經多次伸手借錢，這次不願再放任孫子，果斷拒絕借錢，結果吳男看到阿公身上有紅包袋，竟突然伸手搶走，拿光紅包裡的2000元，阿公決定大義滅親報警，高雄地院審理後，依搶奪罪判吳男8個月有期徒刑。

吳男因頻繁跟家人拿錢，且不時會出現暴力行為，阿公、母親都曾向法院聲請保護令獲准，去年8月8日父親節當天，吳男因為缺錢花用，不顧保護令在身，跑到前鎮區阿公住處跟阿公拿零用錢。

但阿公認為吳男缺錢就找家人要，這次不願放任，不願再拿錢給吳男花用，結果吳看到阿公不理他，發現阿公身上有紅包，趁阿公不注意就將紅包搶走，將裡面2000元拿光。

父親節當天遭孫子搶走紅包，阿公氣得報警，警方到場後將吳男帶回派出所，吳也交出身上的2000元，但製作筆錄時，卻稱2000元是自己的錢，警方疑惑「有錢為何還跟阿公借錢？」吳又改口稱自己郵局帳戶被鎖，不想花自己的錢。

檢方複訊時，吳男又稱當天他身上本來就有6000元，是警察要他交出2000元，他才拿出2000元，檢方不採信他說法，偵結依搶奪罪將吳男起訴。

高雄地院審理時，吳男辯稱自己不是搶奪，是阿公自己把錢放在桌上，他只是沒經過阿公同意拿走2000元，但法官認為吳男歷次供述都不同，且警方在他身上確實扣到阿公遭搶的2000元。

法官認為，吳男若身上有錢，為何需要冒著違反保護令風險，跑到阿公家跟阿公借錢，因此不採信他說法，綜合事證後，依搶奪罪判吳男8月徒刑。可上訴。

吳姓男子父親節當天搶走阿公身上2000元紅包，被判刑8月。紅包示意圖。本報資料照片
吳姓男子父親節當天搶走阿公身上2000元紅包，被判刑8月。紅包示意圖。本報資料照片

紅包 父親節 保護令

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