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林金貴涉槍殺運將蹲冤獄2519天 獲賠1259萬元

中央社／ 高雄16日電

男子林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期，案經16年至再審更二審改判無罪，經最高法院駁回定讞。由於林金貴共遭押2519天，且警方辦案有疏失，高雄高分院裁定補償1259萬多元。

台灣高等法院高雄分院刑事補償決定書指出，此案警方辦案過程中安排證人指認林金貴違反程序，甚至以高度暗示方式誤導證人記憶，另外也以提供餐廳、住宿甚至金錢豹酒店公費招待等交換條件，買通林金貴獄友出庭作證，故意以偽證方式陷害等方式，誤導法官判斷。

林金貴受羈押、刑罰執行日等共2519天，法官審酌林金貴民國96年遭逮捕時剛滿30歲，直至106年因准予再審，停止刑罰執行出監時，已近40歲。直至今年1月無罪判決確定，更已逾45歲，年歲已長，回歸正常社會生活有相當難度。

法官考量，此案刑罰執行的心理壓力造成林金貴罹患憂鬱症、身心障礙等，因此依每天新台幣5000元補償，裁定共應賠償1259萬5000元，全案可聲請覆審。

林金貴被控96年5月捲入高雄鳳山一起槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，再審獲判無罪，再審更一審改判無期。案經發回，高雄高分院再審更二審去年改判無罪，最高法院駁回檢方上訴，全案定讞。林金貴獲判無罪確定後，據此聲請刑事補償。

計程車 最高法院 憂鬱症

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