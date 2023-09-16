台北市大同警分局今年5月發生警所所長涉嫌洩密給「台版柬埔寨」案犯嫌，7月又有巡官酒駕遭法辦，剛守下為期51天的「大稻埕夏日節」活動，分局長吳在堂近日卻傳出身體不適，住進加護病房治療，不少員警聞訊感到不捨。

據悉，吳在堂近日突感身體不適，以為小感冒，前天下午狀況加劇，呼吸會喘，但只到診所拿藥吃，未料晚間在寢室內感覺喘不過氣，呼叫同仁協助，立刻前往台北馬偕醫院掛急診；當晚剛好分局規劃臨檢勤務，員警進到分局長寢室時，吳在堂已身穿制服，準備主持勤前教育，但倒臥床上無法起身。

吳在堂就醫後，確定是感染A型流感，須住院投藥治療1周並觀察，目前狀況穩定無大礙。但不少員警得知「分局長掛急診」都表示不捨，認為吳在堂長期下來將壓力一肩扛起，身體果然不堪負荷。

吳在堂嘉義人，警大52期畢業，曾任嘉義市警局副局長，在台北市警局曾任督察室督察、後勤科科長、勤務指揮中心主任、文山一分局長、中正二分局長，今年1月19日調任大同分局長；人事調動時值年節，吳在堂為避免空窗期，到職後未返鄉，直接在大同分局與同仁一起過年，平時領導風格有守有為，責任來了不甩鍋，深受基層員警擁戴。

今年5月3日，大同分局寧夏路派出所葉姓前所長因涉洩密、貪汙等罪遭檢警搜索，衝擊警界甚巨，起初警局宣布連帶處分分局長吳在堂，記過2次，從嚴追究考監責任，過去對警界人事多有抱怨的臉書專頁「靠北Police」，立刻罕見出現「守護文」為吳在堂抱屈，指出吳在堂沒有官架子，是令人尊敬的好長官，也有警官透露，面對如此衝擊，吳在堂仍將責任扛起，未將壓力甩鍋基層，而是指示每個人守好崗位，作風令人敬佩。