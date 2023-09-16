理由太瞎！台東男子酒駕辯因工作吸油氣中毒 法官不採信

台東1名男子前年酒駕上路遭警攔查，經酒測0.87毫克超標，被依公共危險罪起訴，法官判處6個月徒刑，併科9萬元罰金。男子不服上訴，辯稱因工作關係，使用汽油、柴油、甲苯，造成身體嚴重的化學溶劑中毒，二審法官不採信駁回確定，男子聲請再審，法官再駁回。

再審判決指出，男子於2021年12月間開車行經省道台9線公路時，因未繫安全帶遭警攔查，員警聞出濃濃酒氣，當場施予酒測，酒測值達0.87毫克，明顯酒駕上路，詢問後依公共危險罪送辦。案經檢察官起訴，一審法官判處6個月徒刑，併科9萬元罰金，刑期可易科罰金。

男子不服判決上訴二審，法官認為上訴顯無具體理由，不合法定程式，駁回上訴確定。未料，男子不服二審駁回判決，聲請再審。男子辯稱因工作關係，使用汽油、柴油、甲苯，造成身體嚴重的化學溶劑中毒，被判決酒駕有罪，完全與事實不符，且有中毒就醫記錄。

法官審理時，調閱製作汽油的中油及台朔公司相關數據資料，另調閱酒測儀器公司相關檢驗數據，

呼氣酒精測試器僅針對酒精氣體進行分析，無法用於分辨汽油及有機溶劑；汽油及有機溶劑成分較為複雜，且有機溶劑相關種類繁雜，非呼氣酒精測試器設備檢測範圍。