硃砂入藥致鉛中毒案 盛唐、九褔負責人皆重判逾7年

台中盛唐、九褔中醫使用禁藥硃砂（左）、鉛丹（右）讓病患服用。圖／台中地檢署提供 台中三年前爆發盛唐、九褔中醫使用禁藥「硃砂」、「鉛丹」釀兩百五十人吃下肚、近四十人中毒，前議長張宏年一家都受害，台中地院昨依一○六四個供應、調劑禁藥罪重判盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）七年六月徒刑，依一百個販賣禁藥罪等判處九褔醫師洪彰宏七年二月徒刑，中藥商歐國樑判刑六年。

衛生署一九九一年公告不得使用硃砂、鉛丹製口服藥，二○○五年公告硃砂為禁藥。檢方從病例發現有兩百五十人、一一五七人次服用盛堂、九褔所開立摻有硃砂、鉛丹的中藥，患者介於五至八十歲間。

法院調查，歐國樑、洪彰宏二○一六年起共同製造含硃砂的偽藥「珍珠五寶粉」，由洪男分裝成每小瓶六千元賣給患者。兩人二○一八年起因疏失，誤將「鉛丹」當成「硃砂」，把鉛丹摻入珍珠五寶粉持續買給患者，造成辜姓患者重傷、多人鉛中毒。

呂志霖認為在大陸學習的「朱代粉」用來治療鎮靜、安神效果有限，為解決病患失眠，二○一七年向歐國樑買一斤硃砂，遇到嚴重失眠患者，就改以硃砂入藥，後因歐國樑誤將鉛丹當成硃砂賣給呂志霖，導致呂志霖開給患者釀鉛中毒。

法院認為，洪彰宏、呂志霖均為中醫師，使用中藥材事關病患健康命，為確保病患服用後能達療效且安全無虞，明知硃砂、鉛丹已列禁藥，卻仍使用釀多人中毒。

法院調查，台中市議員張彥彤是中毒受害者之一，他說手抖已成為常態，還常偏頭痛、睡覺抽搐，父親張宏年需廿四小時看護，他們都留下一輩子後遺症，認為判決太輕。

另國民黨台中市黨部前主委陳明振因妻子乳癌找盛唐調理，沒想到卻鉛中毒，陳男希望一審重判，不要淪為「二審輕判、三審無罪」處境。

呂志霖辯護人說，呂用的水飛硃砂目的是為救人、減緩癌末重症患者痛楚，直至歐國樑誤將鉛丹認成硃砂賣給他，才釀多人鉛中毒，法院判太重，一定上訴。