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盛唐鉛中毒案前議長也受害！醫師犯1064個罪遭重判 理由曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中3年前爆發盛唐、九褔中醫使用禁藥「硃砂」、「鉛丹」造成250人中毒，包括前議長張宏年一家都受害，台中地院今依1064個供應、調劑禁藥等罪，重判盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月，依100個販賣禁藥等罪判九褔醫師洪彰宏7年2月，中藥商歐國樑也判6年，可上訴。

台中地院指出，呂志霖犯1063個供應、調劑禁藥罪，各判7月至1年2月，應執行7年6月，另犯1個偽造文書罪判3月，得易科罰金；洪彰宏犯1個販賣禁藥致重傷罪判3年4月、5個製造禁藥各判1年10月，及94個販賣禁藥罪，各判8月至1年3月，一共100罪應執行7年2月。

歐國樑犯1個販賣禁藥致重傷罪判處有期徒刑3年4月、4個製造禁藥罪各判1年10月，4個販賣禁藥罪各判9月至1年10月，及1個偽證罪判4月，一共10罪應執行6年。另判欣隆藥業罰金80萬元。

台中地院表示，歐國樑、洪彰宏2016年起共同製造含有禁藥「硃砂」的偽藥「珍珠五寶粉」，洪分裝成每小瓶重1兩，以6000元賣給患者。歐、洪2018年起因疏未注意，誤將「鉛丹」當成「硃砂」，而把鉛丹摻入珍珠五寶粉持續買給患者，造成辜姓患者重傷、多人鉛中毒。

呂志霖則是2017年起向歐國樑買硃砂入藥，開給包括張宏年在內188人、988人次服用，後同樣因歐誤將鉛丹當成硃砂賣給呂，呂持續開給患者釀鉛中毒。

台中地院認為，歐國樑是列冊中藥從業人員，洪彰宏、呂志霖均為中醫師，其販賣、調劑的中藥材事關病患生命、身體及健康安全，為確保病患服用後能達療效且安全無虞，本應仔細檢視並謹慎核對藥材是否正確，且明知硃砂、鉛丹都已列禁藥卻仍使用釀多人中毒，審酌後予以量刑。

台中地院指出，呂志霖犯1063個供應、調劑禁藥罪，各判7月至1年2月，應執行7年6月，另犯1個偽造文書罪判3月，得易科罰金。圖／報系資料照
台中地院指出，呂志霖犯1063個供應、調劑禁藥罪，各判7月至1年2月，應執行7年6月，另犯1個偽造文書罪判3月，得易科罰金。圖／報系資料照

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