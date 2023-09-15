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盛唐醫師釀250人鉛中毒遭重判7年半 律師：實在判太重、一定上訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

盛唐中醫負責人呂志霖（原名呂世明）將水飛硃砂入藥卻誤用鉛丹，3年前釀250人鉛中毒，包括台中市前議長張宏年一家都受害，法院今依藥事法等重判呂7年半；呂的辯護人認為，呂使用硃砂目的是緩解癌末患者痛苦，因藥商弄錯才導致他誤用鉛丹，認為實在判太重，一定會上訴。

台中地院今依1063個供應、調劑禁藥罪，及1個偽造文書罪，一共1046罪，判盛唐中醫負責人呂志霖應執行7年6月；依5個製造禁藥、95個販賣禁藥罪，一共100罪判九褔醫師洪彰宏應執行7年2月，另依9個販賣禁藥罪、1個偽證罪，一共10罪判中藥商歐國樑應執行6年，欣隆藥業判罰金80萬元。

呂志霖的辯護人、律師羅閎逸認為，過去類似醫療糾紛、過失致死等案件，都沒有判這麼重，他認為法院應該要審酌呂使用水飛硃砂的目的，是為了救人、減輕癌末重症患者長期失眠、憂鬱的狀況，並不是為了貪圖暴利。

羅閎逸說，呂志霖使用的水飛硃砂是高貴的中藥，不會汞中毒，衛福部不應該因噎廢食禁用，而是應比照嗎啡等藥物列管，且呂志霖之前開給病人也無副作用，是直到藥商歐國樑誤將鉛丹當成硃砂賣給呂，呂本身分辨不出來才誤用導致多人鉛中毒。

羅也說，案發後呂已經陸續和20多名被害人和解，賠償300多萬元，且被害人體內鉛指數也已經回覆正常值，其餘未和解是因金額無共識。

羅認為，呂志霖過去行醫20多年完全沒有醫療糾紛，許多癌末患者都找他治療，卻遭懲戒委員會廢止醫師證書，該部分已經上訴最高行政法院中。對於呂因藥事法被判7年半，認為對他不公平、感到遺憾，收到判決書後一定會再上訴。

法院今天依違反藥事法、過失傷害等罪，判盛唐中醫師呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑。圖／報系資料照
法院今天依違反藥事法、過失傷害等罪，判盛唐中醫師呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑。圖／報系資料照

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