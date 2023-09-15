涉貪助理費 台南議員蔡秋蘭遭搜索

台南市議員蔡秋蘭被控涉以親友為人頭詐領助理費，檢調人員昨赴其服務處等處所搜索，並傳喚到案說明。圖／本報資料照 台南市7連霸民進黨議員蔡秋蘭傳出因涉及詐領助理費數百萬元被搜索；檢調昨日清晨分頭出擊，到南市議會、西港住處、佳里服務處等地搜索，帶回手機、電腦主機、帳戶、愛心會帳冊等資料，傳喚蔡秋蘭、服務處主任程昆同在內等8人到案說明，蔡的夫婿、前西港鄉代會主席丁連宏說，助理費都照規定使用，「不清楚發生什麼事」。

丁連宏說，去年選前就曾查過相關案件，當時蔡秋蘭也主動向檢調說明，並未傳出有問題，現在突然又遭到搜索，令人費解，外傳是因為與前議長郭信良關係不錯，與其涉入的弊案相關，丁連宏則回說「沒有的事」。

據了解，蔡秋蘭遭到檢舉，涉以親友為人頭詐領助理費，包括兒子、媳婦及妹妹等親友都被當作人頭，向議會詐領助理費數百萬元，檢調人員共傳喚蔡秋蘭在內等8人到案說明。

65歲的蔡秋蘭，1998年以無黨當選市議員，後來加入民進黨，2014年市議會正副議長選舉時，國民黨籍李全教當選議長、民進黨籍郭信良選上副議長，她被質疑沒有遵守黨團「技術性亮票」的決議、有跑票嫌疑，遭報請黨中央開除黨籍，2018年以無黨參選連任，她向法院提起確認黨籍存在之訴，2020年獲判勝訴，恢復民進黨籍，去年還開記者會澄清自己「100％民進黨籍」。

蔡秋蘭被視為親近立委陳亭妃、前議長郭信良，國民黨團批民進黨新潮流派系，完全不見容正國會成員，一再下狠手，不久前，前議長郭信良被起訴，現在蔡秋蘭又被搜索，外傳多位涉及助理費的議員，因是賴清德子弟兵，完全沒事；民進黨團說尊重司法不多做臆測，檢調辦案不分藍綠白黃或無黨，一切靜待司法給真相。