陸軍汽基廠採購弊案 新北院判圍標商、軍職貪污

陸軍後指部陸軍汽車基地勤務廠集體貪瀆弊案，新北地院日前依違反貪污治罪條例及洩密等罪，判處前士官長黃順暉5年6月徒刑，黃柏璁6年徒刑，張家維判刑2年緩刑5年。可上訴。

新北檢106年、107年偵結，以涉犯貪污治罪條例等罪嫌，起訴陸軍後勤指揮部陸軍汽車基地勤務廠（汽基廠）採購集體貪瀆案，涉行賄的採購企業公司負責人、收賄的軍職幹部等相關被告。

新北地方法院判決書表示，被告「蓮聖企業」、「金榮祥企業」等公司實際負責人劉仲仁，因犯貪污、政府採購法等，被判刑3年6月併科36萬元罰金，此部分得易科罰金；另判2年徒刑不得易科罰金但得易服社會勞動；12年有期徒刑不能易科罰金與不得易服社會勞動。褫奪公權6年。

判決書表示，劉仲仁的兒子劉家呈，被判刑有期徒刑11年10月，不得易科罰金且不得易服社會勞動；褫奪公權6年。

新北地院判決書表示，黃順暉是汽基廠時任綜管室採購股採購士（士官長），承辦採購業務；張家維、黃柏璁分別是汽基廠儲備庫庫儲分庫士官長、接撥分庫中士，負責庫房的看守、軍用備品的管理。黃柏璁還辦理接收與報驗業務。

新北地檢署於民國106年接獲線報，笙十方企業登記負責人劉家呈為劉仲仁之子，其他諸多公司都是劉仲仁的家屬掛名，實際由劉仲仁經營，並長期承作汽基廠辦理的國軍悍馬車、中型戰術輪車等車輛機件、引擎零件等相關採購案。

檢調調查，劉男等於105年1月至106年6月間，為求順利得標確保獲利，為避免投標廠商間因低價競爭導致利潤微薄，共組圍標集團；標案開標前，先以協定權利金方式（搓圓仔湯）使其他廠商不投標。

另再以各標案決標金額的1%，行賄士官長黃順暉，換取開標前洩漏底價、通知有外來廠商參與投標，排除外來廠商，或有廠商無預警投標時，協助圍標集團成員抽換標單；以此確保圍標集團得以順利得標。黃順暉明知道圍標犯行，而違背其職務仍予包庇。

檢調查出，圍標集團得標後，為弭平圍標權利金的成本，竟交付自中國進口的不良品質產品驗收，並行賄汽基廠承辦驗收業務之的相關士官長，以此換取出具不實安裝試用報告結果，以順利通過驗收，獲取高額利潤，詐取採購款約新台幣800多萬元。

檢方查出，劉仲仁還行賄張家維、黃柏璁，要兩人私自潛入庫房竊取庫房零件、材料、噴射幫浦等機件新品，以此補足交貨數、充當新品，換回之前交付的瑕疵品，甚至賣給其他公司等牟利。

新北地院判決，黃順暉不得易科罰金且不得易服社會勞動部分，應執行有期徒刑5年6月。褫奪公權2年。

地院判決，黃柏璁犯貪污罪，應執行有期徒刑6年。褫奪公權3年。

地院判決張家維應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於檢察官指定期間內，向公庫支付新臺幣30萬元，及應向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他公益機構團體，提供120小時的義務勞務。褫奪公權2年。

法院說，金榮祥公司、蓮聖公司、永裕進公司所犯違反政府採購法等罪，及犯罪所得沒收部分，另行審結。其他涉案軍職人員也另外審結。