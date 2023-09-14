來賓上節目稱「散布不利韓國瑜訊息者收5千」 中天確定要罰60萬元

中天新聞4年前直播節目「大政治大爆卦無色覺醒」，外景現場來賓「強強滾」張銘誌表示散布不利當時總統候選人韓國瑜訊息的人士，都有領5000元，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定違反衛星廣播電視法裁罰60萬元，一審判中天敗訴，案件上訴，最高行政法院今駁回上訴，中天確定要罰60萬元。

中天新聞台2019年11月29日播出「大政治大爆卦無色覺醒」節目，現場來賓強強滾指出，「你在外面有聽到有人批評韓國瑜嗎？說落跑市長，有嘸？」、「那些人都是領5,000的啦」、「那都是幫民進黨在罵韓國瑜」、「他們都在說韓國瑜壞話，替民進黨說話」等語。

NCC認為內容違反事實查證原則，依違反衛星廣播電視法裁處60萬元罰鍰，中天不服提行政訴訟，認為節目是談話性節目，且是LIVE直播節目，並非新聞節目，節目內容是依來賓「強強滾」個人主觀價值判斷而評論，並非以損害他人名譽為目的，再者來賓言論並非中天所為，認為NCC裁罰違法。

台北高等行政法院一審認為中天的節目，形式上雖為談話性節目，但內容是以當下發生的新聞事件，韓國瑜就民調的呼籲及相關「查水表」事件為基礎，同步進行棚內現場來賓評論，及外景現場來賓與現場民眾陳述、互動為主軸，屬於新聞節目之一。

再者，來賓「強強滾」張銘誌在節目上公然指稱散布不利總統候選人韓國瑜訊息的人士，都有領取鄰里長發放的5000元，屬事實陳述，而節目具有直播、報導、採訪的特性，中天應善盡社會責任，謹慎客觀查證來賓具有影響總統選舉的煽動性、爆料性訊息。

一審指出，NCC裁罰60萬元的處分，認定事實及適用法律均無違誤，判中天敗訴；中天不服提上訴，最高行政法院今認為判決沒有違背法令之處，駁回上訴，全案確定。