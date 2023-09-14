金山小編過勞死國賠案法院民事判賠373萬元 公所表尊重

3年前疑過勞死的金山區公所小編陳嘉緯，經勞動部介入調查認定符合過勞指引，監察院糾正區公所後，陳父申請國賠但新北市政府決議拒絕賠償。陳的父母年委任律師去年至基隆地方法院遞狀控告金山區公所，提出民事求償836萬元。法院日前判決須給付共373萬餘元。金山區公所回應，尊重判決，是否上訴要再討論。

基隆地院日前判決指出，金山區公所應給付陳父104萬5545元，母親江麗紅269萬1752元，共須給付約373萬餘元。

金山區公所主任秘書陳其泓今天晚間受訪說，區公所日前確已收到該案判決書，區公所尊重法院的判決，是否上訴還要由法制單位研議再決定。

陳嘉緯父親陳國煌提告時曾說，加班監察院調查過，工時超過100多小時，因他不是公務人員，因此走法院盼還給兒子一個公道。

「不把我們嘉緯當作人，怎麼會這樣，好用就一直用，看他是年輕人，就做這種事情。」陳父表示。

律師表示，在整起事件過程的調查資料，包含監察院的報告，都有很明確指出嘉緯過勞原因與公部門的相關性，但新北市政府及金山區公所仍選擇拒絕國賠，因此才提起國家賠償之民事訴訟。