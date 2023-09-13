快訊

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

香港羽賽／驚！戴資穎「寶島內戰」第二局退賽 送許玟琪晉級16強

總統大選最新民調出爐 民眾最希望、最不希望當選的都是「他」

台南女被控詐欺幫助犯判無罪 全因他的供詞矛盾不一致

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓女子2年前提供銀行帳號、密碼及提款卡，供綽號「小青」網拍使用，去年9月間陳姓男子稱遭詐騙，誤信投資「大數據定位系統」開發案可獲利千萬，1天內5次匯款共計6萬9千元給對方而報警，吳女被訴幫助詐欺取財等，惟陳男供述諸多瑕疵、矛盾且前後不一，吳女獲判無罪。

吳女說，2020年11月間，將銀行帳戶資料提供給「小青」，對方說要做網拍，因為其信用破產，沒辦法使用自己的帳戶，所以她才把帳戶借給對方。她說，跟朋友聚餐時認識「小青」的，她們出去過好幾次，但沒有問對方的真實名字。

她表示，借出帳戶後，還跟「小青」偶爾有聯繫，後來她接到警方的通知，再去找「小青」，對方就不見了。她說，把帳戶借給「小青」之前，沒有無擔心、害怕或懷疑過對方把她的帳戶拿去做不好的使用，「我當時不知道後果會這麼嚴重」。

然而，她出借帳戶長達兩年的時間，這兩年間也沒有任何的人去報案。除了陳之外，從帳戶交易明細可以看出有很多筆款項，卻僅有陳一個人報案。

合議庭指出，案發時，員警有提到陳當時很不想報案，如果不是家人叫他來，他根本就不想報案。經院方函詢該資訊公司，證實的確沒有陳報案所說的投資案。陳對於遭詐欺的過程自始都不一致，警詢筆錄內容以及交互詰問的陳述並不相同。

合議庭指出，陳所供稱所謂詐欺人員李姓男子，交互詰問的時候，陳說是在網路上認識的，實際上並不認識，但在陳去年9月間兩次警詢筆錄中，都有提到李男，並表示是他的舊同事、是朋友，甚至有提到李任職公司，與他之間有債務糾紛。

同時，針對陳投入的款項數額部分，陳始終都沒有辦法說清楚自己投入多少款項，交互詰問一開始，他說大部分投入的款項都是用匯款，後來又改稱也有面交現金，並不是大部分都用匯款。且對獲利部分，他一直有所隱瞞，陳警詢筆錄時說獲利20萬，但交互詰問的時候，他說獲利30幾萬元，當律師拿出其交易明細逐筆詢問時，他又改口了，從頭到尾沒有交代清楚實際獲利的款項多少。

合議庭認為，陳就本案實際上是否真的有虧損是有疑義，且其陳述自始存在諸多不一致，加上陳本身存在重大經濟狀況，他自己也坦承有跟地下錢莊借錢，可見有足夠動機可能陳以報案的方式促使相關被告跟他和解，以取回當初他投入的款項。法官認無證據認定吳女出借帳戶時，心中已經存有供做不法使用的認知，最後判她無罪。

吳姓女子被控提供帳戶供詐欺集團使用，依涉幫助詐欺取財等起訴，惟告訴人陳男供述諸多瑕疵、矛盾且前後不一，法官不採信其說詞，吳女獲判無罪。圖／本報資料照
吳姓女子被控提供帳戶供詐欺集團使用，依涉幫助詐欺取財等起訴，惟告訴人陳男供述諸多瑕疵、矛盾且前後不一，法官不採信其說詞，吳女獲判無罪。圖／本報資料照

詐欺 網拍 詐騙

延伸閱讀

被指暴力犯罪 賴清德保全後援會總會長張達錩：已判無罪

消失了？男拿2罐啤酒被控竊盜 檢不起訴：他兩手空空出超商

投資APP玩得跟真的一樣 冒用證券公司名義以假亂真

桃園魚池驚傳男子溺水 路過民眾見載浮載沉嚇壞報警

相關新聞

獨／富士康廣告李泰龍吸金7.5億出庭 被害人：交保後搞神隱盼重判

台灣最大廣告電視牆公司「富士康集團」惡性倒閉，檢調查出負責人李泰龍利用旗下三公司，以保證年利率30％，吸金7.5億元，李...

台南女被控詐欺幫助犯判無罪 全因他的供詞矛盾不一致

吳姓女子2年前提供銀行帳號、密碼及提款卡，供綽號「小青」網拍使用，去年9月間陳姓男子稱遭詐騙，誤信投資「大數據定位系統」...

IG招募民眾搭竹筏入緬北當詐騙 帶1人賺5萬涉人口販運罪被訴

去年，蕭姓女子與大陸籍真實姓名年籍不詳的3名男子合作，於IG張貼招募民眾前往泰國工作，由鄭姓領隊帶隊搭機至泰國曼谷、轉機...

酒後駕車撞死人肇逃 新北國民法官今宣判4年5月刑期

建築工人趙姓男子去年初在工地酒後返家途中，駕車行經新北市鶯歌區與騎機車石姓男子發生擦撞，導致石男顱骨骨折傷重送醫搶救4天...

中油員工監造放水收回扣 還和廠商合作浮報工程款被訴

中油公司石化事業部前鎮儲運所吳姓監造人員涉嫌收取得標廠商賄款，在驗收工程時「放水」，還另與承包商合作，浮報預算金額，詐取...

彰化21歲男多次酒駕終闖大禍 地檢將交國民法官審理

彰化縣21歲顏姓男子酒駕入獄，出監不到6天又酒後騎機車載朋友，未料自撞農地圍籬，友人傷重到院前死亡，顏男酒測值高達1.3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦