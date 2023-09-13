台南女被控詐欺幫助犯判無罪 全因他的供詞矛盾不一致

吳姓女子2年前提供銀行帳號、密碼及提款卡，供綽號「小青」網拍使用，去年9月間陳姓男子稱遭詐騙，誤信投資「大數據定位系統」開發案可獲利千萬，1天內5次匯款共計6萬9千元給對方而報警，吳女被訴幫助詐欺取財等，惟陳男供述諸多瑕疵、矛盾且前後不一，吳女獲判無罪。

吳女說，2020年11月間，將銀行帳戶資料提供給「小青」，對方說要做網拍，因為其信用破產，沒辦法使用自己的帳戶，所以她才把帳戶借給對方。她說，跟朋友聚餐時認識「小青」的，她們出去過好幾次，但沒有問對方的真實名字。

她表示，借出帳戶後，還跟「小青」偶爾有聯繫，後來她接到警方的通知，再去找「小青」，對方就不見了。她說，把帳戶借給「小青」之前，沒有無擔心、害怕或懷疑過對方把她的帳戶拿去做不好的使用，「我當時不知道後果會這麼嚴重」。

然而，她出借帳戶長達兩年的時間，這兩年間也沒有任何的人去報案。除了陳之外，從帳戶交易明細可以看出有很多筆款項，卻僅有陳一個人報案。

合議庭指出，案發時，員警有提到陳當時很不想報案，如果不是家人叫他來，他根本就不想報案。經院方函詢該資訊公司，證實的確沒有陳報案所說的投資案。陳對於遭詐欺的過程自始都不一致，警詢筆錄內容以及交互詰問的陳述並不相同。

合議庭指出，陳所供稱所謂詐欺人員李姓男子，交互詰問的時候，陳說是在網路上認識的，實際上並不認識，但在陳去年9月間兩次警詢筆錄中，都有提到李男，並表示是他的舊同事、是朋友，甚至有提到李任職公司，與他之間有債務糾紛。

同時，針對陳投入的款項數額部分，陳始終都沒有辦法說清楚自己投入多少款項，交互詰問一開始，他說大部分投入的款項都是用匯款，後來又改稱也有面交現金，並不是大部分都用匯款。且對獲利部分，他一直有所隱瞞，陳警詢筆錄時說獲利20萬，但交互詰問的時候，他說獲利30幾萬元，當律師拿出其交易明細逐筆詢問時，他又改口了，從頭到尾沒有交代清楚實際獲利的款項多少。