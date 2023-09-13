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嘉檢查賄首創納入社區關懷站 查賄大數據分析這個族群高危險

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動，檢方分析2018年1月至2023年6月公職人員選舉，嘉義涉犯妨害選舉刑事案共380件，其中60歲以上中老年被告占六成，是觸法高風險族群，因此，特別結合社區關懷據點，在長輩活動聚會加強宣導，鼓勵長輩將反賄選觀念帶回家中，達到全嘉反賄的成效。

反賄宣導由檢察長陳松吉主持，法務部長蔡清祥、高檢署台南檢察分署長朱家、嘉義縣市警局長、調查站主任、廉政及移民等機關首長、縣府社會局長張翠瑤、市府社會處副處長溫秋蘭等參加，嘉市東川社區鼓舞隊活力表演、六腳蒜南舞Go俞快劇團反賄選行動劇暖場演出。

蔡清祥說，嘉檢查賄成績佳，「強力查賄就是最好的反賄選宣導」，嘉義是民主聖地，請鄉親共同反賄，鼓勵檢舉賄領獎金。法務部修正公布「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，將境外勢力、選舉賭盤納入檢舉獎金核給範圍，最高分別可領2000萬元、500萬元。

主任檢察官謝雯璣說，去年嘉縣市地方公職人員選舉，共起訴230 件賄選案127人，緩起訴231人，確定當選無效7人，是全國實施訊問人數最多地檢署，分析2018年1月至今年6月公職人員選舉，嘉義涉犯妨害選舉刑事案件共380件，其中60歲以上中老年被告占六成，是觸法高風險族群。

嘉檢將深入村里、社區，從長輩落實反賄選宣導，培訓家中長者為反賄選種子教官，將反賄選觀念帶回社區，在家中萌芽，貫徹「家有一老反賄至寶」反賄選精神。檢舉專線：0800-024-099撥通後按4。

總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影
總統立委選舉接近，嘉義地檢署上午舉辦「社區關懷站反賄好厝邊」宣導活動。記奢魯永明／攝影

立委選舉 賄選 嘉義 蔡清祥

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