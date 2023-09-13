高雄男聽命詐團騙取46萬放廁所 「抵債淪車手」下場GG

高雄張姓男子因積欠自稱「阿成」的男子債務，竟加入阿成所屬的詐騙集團，去年11月初，張男佯稱是社會局人員致電蔡姓女子，謊稱蔡女身分證被人盜用申請清寒身分，涉嫌販賣證件，要求交付46萬元給台北地院陳姓檢察官，事後張遭警方逮捕，被依違反洗錢防制法，判刑1年6月。

判決書指出，張男為了抵債成為詐團中的取款車手，去年11月4日上午8時許，詐團成員先利用電話誆稱是社會局人員，告知蔡女「妳的身分證遭盜用！」因涉嫌販賣證件，需領取監管資金及簽署保密協議；當蔡女深陷困惑恐懼情境中，詐團趁勢要求她提領現金46萬元。

由於，蔡女當時落入詐團圈套而不自知，同日下午接近4時許，她乖乖按照指示，在楠梓區監理街與監理南街口，將46萬元交付給張男，而張依「阿成」指示前往取款後，並告知蔡女會將錢送到台北地院給陳檢察官，令蔡女不疑有他。

張男當天取得46萬元後，依「阿成」指示，大膽將錢放置在某間星巴克的廁所內，以此方式製造金流斷點，讓警方無從追查詐團犯罪所得去向。

事後，蔡女自覺受騙向高雄市政府楠梓分局報案，並循線約談張男到案說明。

法院審理時，張男對於犯行坦承不諱，但張男除涉犯普通詐欺取財罪、一般洗錢罪，當初詐團冒用社會局人員、員警、檢察官名義誆騙蔡女，而張男取款時，也曾向蔡表示會將錢送交台北地方法院給陳檢察官，因此還涉犯冒用公務員名義詐欺取財罪。

法官審酌張男正值青年，為圖抵債而聽命於「阿成」，犯後雖坦承冒用公務員名義詐欺、洗錢犯行，但表明無力賠償蔡女損失，對於犯罪損失並無任何彌補，遭判處1年6月有期徒刑。