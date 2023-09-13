司法院長許宗力「散沙論」 全律會：難以苟同

司法院長許宗力日前出席「司法改革重點成效」記者會，說明司法院6年來的司改重點。但揭弊者保護法仍然沒進展。圖／聯合報系資料照片 司法院長許宗力九日律師節活動致詞指辯方在國民法官案件「看不出團隊合作跡象，顯得一團散沙」，引起眾多律師不滿，全律會昨表示「難以苟同」，要求合理計付國民法官案件的律師酬金；司法院澄清不是批評律師表現，正積極研議應對之道。

全律會指出，國民參審是司法改革重中之重，若想要發揮改革火車頭作用，需審檢辯三方齊心協力，律師界立法階段多有良善建言，全律會、各地律師公會及民間團體全力支援法院辦理模擬審判，持續開辦教育訓練課程，積極培訓辯護人力，已累積不下千人次，努力與付出不容抹煞。

全律會說，國民法官制度施行至今九個月，目前僅寥寥數案作成判決，各界卻對審理過程和結果多所評論，甚至有國民法官案件量刑從重的批判聲浪，而制度成敗不應以極少數樣本論斷。

全律會指出，去年司法相關事務座談會曾要求合理計付國民法官案件的律師酬金，前理事長陳彥希司法節學術研討會也再次呼籲合理提高法扶律師報酬，一再提醒司法院注意資源配置不均衡，盼司法院正視律師界的聲音。

司法院表示，回顧七案已做成判決的國民法官案件，各界指出有檢辯法庭表現落差現象，司法院知悉因官方與非官方律師界在組織、訓練、人力配置上有明顯差異，才會出現檢察官在法庭能展現團隊合作成果，律師卻顯得勢單力孤情形。

司法院澄清，許宗力致詞不是意在批評辯護律師的表現；至於律師界要求提高酬金、重視制度配套措施，提高律師參與的經濟誘因等問題，司法院也會積極研議。